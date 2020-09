Refinanciamiento autorizado

El refinanciamiento de los vencimientos para los próximos dos años de la deuda de 44.000 millones de dólares que dejó la administración de Mauricio Macri se buscará con el aval de los representantes del Congreso.

Para ello, el Gobierno elevará un proyecto para su aprobación, antes de alcanzar un acuerdo con el organismo multilateral. En este, la Argentina solicitará la autorización del Congreso para avanzar en el nuevo programa, “elevando la discusión a la sociedad”.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el representante de la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional, Sergio Chodos, anunciaron que la negociación comenzará en las próximas semanas, pero su aprobación no se espera antes del primer trimestre de 2021.

“El primer objetivo de la Argentina es un programa del FMI que funcione”, sostuvo Guzmán, ya que el que suscribió el gobierno de Macri a mediados de 2018 obviamente no funcionó.

El funcionario utilizó su cuenta de Twitter para expresarse y remarcar: “La crisis que hoy afecta a nuestro país fue profundizada por un acuerdo rápido con el FMI en el año 2018, insostenible, y realizado de espaldas a la sociedad. De un modo distinto, el camino para llegar a un programa que ayude a Argentina lo recorreremos de frente a la sociedad”.

Por su parte, Chodos resaltó que la iniciativa es algo “inédito, en el sentido de que lo que se negocie con el FMI va a pasar por el Congreso Nacional, por primera vez en la historia, lo que garantiza un amplio debate, como lo establece la Constitución”.

La Argentina solicitará que el programa sea sólo por el refinanciamiento de la deuda actual de 44.000 millones de dólares, sin desembolsos netos positivos, según consta en la carta de intención enviada formalmente a la titular del Fondo, Kristalina Georgieva.

En ese sentido, desde el Gobierno aseguraron que aún no se debatió con el Fondo el marco que tendrá el programa económico, por lo que todavía no hay precisiones sobre el tipo de préstamo que requerirá nuestro país.

“Todas las modalidades están sobre la mesa” de negociación, y de momento no hay un programa particular que vaya a solicitar la Argentina, confirmó Guzmán. Los préstamos tradicionales son los Stand By (como el suscripto en 2018 por el expresidente Mauricio Macri) y de Facilidades Extendidas, de más largo plazo y que requiere de mayores reformas estructurales.

El programa que se promoverá desde la Argentina se enfocará en la reactivación, y no consistirá en un plan económico cuyas metas sean imposibles de cumplir.

Además remarcaron que el programa del FMI de Argentina para 2018 profundizó la recesión. “Estamos avanzando hacia un tipo diferente de programa”, precisó el ministro.

Analizar cuáles fueron los problemas en el programa anterior, antes de llegar a un acuerdo en la implementación de las políticas macroeconómicas, es prioritario para obtener un resultado diferente en esta ocasión.