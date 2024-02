“Sacar el subsidio al transporte no lo sufre la casta sino la gente”

El diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, cuestionó la medida del Presidente Javier Milei de eliminar el subsidio al transporte público al precisar que “no lo sufre la casta sino la gente”.

“Lo que analizaría en estos 45 días es que el Presidente dialogue más y tuitee menos. Debe escucharnos más y no reprimir a los que no comparten sus ideas”, sostuvo en declaraciones radiales y agregó: “Esto de enojarse con los gobernadores y sacar el subsidio al transporte público no lo sufre la casta, sino la gente”.

Tras la derrota de la ley ómnibus, el diputado se escudó en que “es una ley que nació mal, creció peor y terminó como se esperaba”, al tiempo de que la definió como inconstitucional. “Dudo mucho que se pueda resucitar”, afirmó.

En otro pasaje de la entrevista, el legislador remarcó: “Espero que no sea un gobierno por decreto, un gobierno de libertad implica el de escuchar a todos los poderes, no sé qué concepto tendrán ellos”.