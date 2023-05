Scioli adelantó “una fórmula federal” camino a las PASO

El embajador argentino en Brasil y precandidato a presidente por el Frente de Todos, Daniel Scioli, reiteró que competirá en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del mes de agosto y adelantó que “será una fórmula federal” la que llevará en la boleta.

En el marco del AmCham ­Summit, el evento de negocios más importante del año organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, fue entrevistado por Alejandro Fantino, con quien habló de su decisión de competir en las próximas elecciones y trazó además un panorama de sus principales líneas de acción en caso de ser electo.

“Mi decisión la tomé no pensando en una candidatura, es una decisión que tomé pensando en el trabajo que vengo haciendo hace tres años en Brasil, con un gobierno como fue el de Bolsonaro, donde pude demostrar en momentos en que tanto se habla de grieta que es posible defender intereses argentinos y poder trabajar con un gobierno de esas características, donde lo comercial no implique comprarle menos, sino venderle más”, comenzó exponiendo el exgobernador bonaerense.

En ese marco, consultado por la fórmula presidencial, Scioli adelantó: “La fórmula va a ser federal y pensando en gobernar, no para ganar únicamente. Va a venir del interior, porque si ustedes ven mis diferentes etapas, siempre he tenido un fuerte compromiso con el interior del país”.

La “agenda del desarrollo”

“Mi experiencia, que ha sido renovada con un aprendizaje constante, algunos pensaban que era un retiro Brasil y claramente no lo fue, fue la oportunidad de poder aplicar aquella agenda del desarrollo que propuse en 2015 y donde la gente eligió otra opción electoral. Estoy absolutamente dedicado a esas ideas, a implementarlas porque son las que el país necesita para dar un salto cualitativo. Yo garantizo un clima amigable de negocios, seguridad jurídica, libertad de expresión, lograr puntos de acuerdo, hablar con todos los sectores”, apuntó el actual embajador en Brasil.

Cuando se le preguntó si podría haber una reforma laboral en su gobierno, Scioli indicó: “Tenemos que dar un salto cualitativo en la calidad del empleo, y eso se hace con educación; el mundo laboral está cambiando, nos exige ir ­readecuando el margen de la relación entre empresas y trabajador. Me van a encontrar siempre respetando los derechos de los trabajadores, pero también siendo mediador entre los trabajadores y los empresarios”.

El dólar y la economía

En cuanto a la situación ­financiera, y en particular el dólar, el precandidato afirmó que “hay que fortalecer las reservas y Argentina tiene con qué. Estamos en una coyuntura muy difícil y le pongo el hombro y tengo una ­estrecha relación con el Ministerio de ­Economía; no puedo dejar de hacer referencia al contexto sobre el cual le está tocando trabajar, donde hay una sequía histórica, la guerra, la pospandemia, el acuerdo con el FMI, todo eso ha alterado la agenda de un gobierno y sus ­prioridades”.

“Tenemos que buscar hacia el próximo ciclo democrático un tipo de cambio competitivo, la convergencia, pero todo no es voluntarismo, sino que viene de la mano de fortalecer las reservas incentivando la repatriación de capitales y la simplificación de impuestos. Tenemos que tener un tipo de cambio competitivo, luchar contra la inflación, y eso significa dejar de emitir, porque vamos camino a una cosecha récord de 160 millones de toneladas, vamos a tener superávit energético el año próximo gracias al Gasoducto Néstor Kirchner, el sector minero va creciendo exponencialmente con la demanda de litio y cobre, y tenemos el turismo. Argentina no tiene un problema estructural de dólar, es de caja chica el problema”, enfatizó.

“No vengo a hacer demagogia, no vengo a prometer nada ­irresponsable. Ya lo vivimos en el 2015, cuando no íbamos a devaluar, no íbamos a volver al Fondo ­Monetario. Tenemos que recomponer nuestras reservas, algunos hablan de dolarización, otros de dinamitar, yo vengo a construir sobre lo construido. No soy ningún revolucionario ni tampoco conservador para dejar las cosas como están”, sentenció.

En torno a las relaciones con Estados Unidos, el funcionario fue tajante: “Argentina es un país soberano y trabajo muy bien codo a codo con Estados Unidos. Sabemos lo que significa Estados Unidos en cuanto a los intereses aquí y en el mundo financiero, pero eso no quita que Argentina, pensando en el interés nacional, pueda conseguir financiamiento y acuerdos que beneficien al país con otros países”.

“No quiero que me elijan en una reunión política”

“Conmigo tienen previsibilidad, confianza, la coherencia, la serenidad y tenacidad para sostener las ideas, quiero ir a las PASO, quiero ir con toda claridad, porque no me gusta que me elijan en una reunión política entre cuatro paredes. Yo tomé una decisión y me gusta la competencia, y por eso dije: Acá estoy. No es en términos desafiantes ni en contra de nadie, creo que esta diversidad de puntos de vista dentro del peronismo necesita el ordenador que para mí es la voluntad del pueblo argentino”, consideró.

En cuanto al futuro del país, Scioli habló de una “Argentina que debe tomar un rol que está relacionado a lo que es un nacionalismo moderno, un argentinismo donde se pueda sacar lo mejor de cada uno de nosotros, la fuerza productiva, la materia gris, las oportunidades que tenemos, porque el mundo demanda lo que tenemos, como alimento, minerales, energía, y estoy convencido de que están dadas las condiciones para tener un crecimiento sostenido con inclusión social que vaya transformando las políticas de emergencia social en empleo ge­nuino de la mano de la educación”.

“Hay una ardua tarea, y yo convoco a que lo hagamos con grandes acuerdos y consensos. Cuando escucho a muchos que hablan de la agenda de producción, veo puntos de encuentro, y creo que es posible”, finalizó el precandidato.