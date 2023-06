Scioli aseguró que las PASO son “a favor de la gente y del FdT”

El embajador en Brasil y precandidato a presidente, Da­niel Scioli, volvió a dar declaraciones radiales en donde aseguró que está “analizando distintas alternativas” de posibles compañeros de fórmula, sobre las cuales tendrá “un profundo sentido federal” para tomar su decisión.

“Hoy hablaba sobre el trabajo que hemos hecho con (el gobernador Ri­cardo) Quintela en La Rioja. Está ocurriendo en cada provincia, hay un re­surgir, mientras algunos proponen dolarización o dinamitar todo”, dijo Scioli. En esa línea, agregó que coincide con Quintela en que hay que “generar las condiciones para que los peronistas que se fueron se sumen al Frente de Todos (FdT)“, en referencia a las declaraciones brindadas por el gobernador que llamó a “recuperar a compañeros” que se fueron de la coalición, como Florencio Randazzo, Graciela Camaño, Emilio Monzó y Juan Schiaretti.

Al ser consultado sobre si la diputada Natalia de la Sota podría ser su precandidata a vicepresidenta, el embajador respondió que Córdoba va a tener en su campaña “una dedicación muy especial”, pero se negó a confirmar o rechazar esta posibilidad electoral. “Veo a Natalia de la Sota con un gran compromiso y proyección nacional, pero no quiero anticipar nombres hasta que no me dé el tiempo de hablar con todos los que quiero hablar”, añadió.

Por otro lado, remarcó que ni él ni la ministra de Desarrollo Social y precandidata a gobernadora bonaerense, Victoria Tolosa Paz, son “comentaristas de los problemas”.

“Con Victoria no somos comentaristas de los problemas. Nos gusta enfrentarlos y resolverlos a nuestra manera, convencidos de que cada vez necesitamos más sensatez y acuerdos. Queremos las PASO, creemos en el poder de la gente para ordenar las candidaturas“, afirmó Scioli.

Y destacó que la ministra, que ya anunció sus intenciones de ser precandidata a gobernadora, es una “mujer de una gran capacidad de ­trabajo y conocimiento de la Provincia”, con quien coincide “en la mirada de futuro”.

Por otro lado, insistió en la necesidad de las PASO y aseguró que “no son contra Kicillof. Es a favor de la gente y del FdT. El día después, una vez ordenadas las candidaturas por la gente, tenemos que potenciarnos”.

Finalmente, el embajador advirtió que en Argentina “hay una derecha que en todo momento busca aprovechar una bronca justificada prometiendo soluciones mágicas”.

“Ayer escuchaba a Bullrich decir que el país no funciona. ¿Cómo que no funciona? Las persianas volvieron a abrir, estamos en la mayoría de las provincias con plena ocupación. Hay problemas por la inflación y con los salarios, pero el aparato productivo esta volviéndose a poner de pie”, concluyó Scioli, apuntando sobre el discurso de la oposición.

Los precandidatos se mostraron juntos en un plenario

Durante la tarde de ayer, el embajador Daniel Scioli y la ministra Victoria Tolosa Paz encabezaron un multitudinario plenario militante de los 24 distritos de la Primera Sección Electoral, en el Club Atlético Banco Nación de Vicente López.

En su discurso, Scioli remarcó las esperanzas y las ganas de ser una opción para la ciudadanía en las PASO y manifestó: “En mi vida tomé muchas decisiones irreversibles, y mi candidatura de este año es una de ellas”, para luego informar que “en pocos días tendremos armadas las listas y seremos una opción para la gente”.

“Lo que veo aquí es lo que veníamos percibiendo, en el cuarto oscuro van a encontrar una boleta que diga Victoria Tolosa Paz gobernadora, Daniel Scioli presidente. Con su voto tomarán la mejor decisión y la victoria está en marcha”, expresó Scioli ante más de 500 personas.

Al tomar la palabra, Tolosa Paz celebró la postulación de Daniel Scioli como ­precandidato a jefe de Estado y remarcó la convicción para acompañarlo en la ­provincia de Buenos Aires como postulante a gobernadora.

“Lo que está sucediendo aquí no es una imposición, no es el pago por listas, no es el pago para ver qué cargo ocupás, sino que es lo que la militancia le venía reclamando a la dirigencia política, que es abrir las barreras y poner abierto el partido al movimiento, a la participación democrática de cada militante político”, subrayó la funcionaria.