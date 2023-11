Scioli destacó la “expectativa y tranquilidad” que llevó el resultado de las Generales

En la jornada del martes, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, brindó declaraciones radiales a distintas emisoras y habló de la importancia y el impacto que tuvo la victoria del ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria en las últimas elecciones Generales del 22 de octubre.

Según dijo el funcionario nacional, “la victoria de Massa llevó buenas expectativas y tranquilidad”, y agregó que “para Argentina, Brasil es un país muy importante, es su primer socio comercial que lo hemos recuperado. Las definiciones que hubo durante la campaña respecto al eventual vinculo de libertarios con (el presidente en Brasil) Lula da Silva y su posición respecto al Mercosur generó en el mundo empresarial una profunda preocupación”, señaló.

Por otra parte, el dirigente habló también de las críticas que el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, vertió sobre el presidente de Brasil, Lula da Silva, a quien tildó de “comunista” y sugerió que, en un gobierno suyo, Argentina abandonaría el Mercosur.

Por otra parte, al volver a hablar de Massa, consideró fundamental que en los últimos días haya anunciado “nuevas inversiones, para el sector automotriz y otros sectores” y también destacó la importancia de la puesta en marcha del Gasoducto Néstor Kirchner.

Según señaló, “ya se abrió la licitación para que empresas brasileras puedan participar en lo que es la obra binacional de impacto positivo, una de las más importantes en décadas. Argentina va a poder vender el excedente de gas a Brasil a través de este gasoducto. Todos estos proyectos están en marcha”.

Al ser consultado sobre qué rol se imagina en un eventual gobierno de Massa, Scioli sostuvo que tiene su “experiencia para poner el hombro siempre donde pueda ser útil” a su país y que lo ha “demostrado coherentemente durante 25 años”.

“Voy a cumplir mis tareas hasta el 10 de diciembre y todos los embajadores tenemos que dejar las embajadas que nos han confiado. Mientras tanto ayudo en esto que es generar trabajo para Argentina, llevar dólares genuinos y exportar cada vez más”, completó.

Más en el plano del futuro reciente, Scioli habló de la final de la Copa Libertadores que Boca disputará con Fluminense en Río de Janeiro, actividad en la que aseguró estar “enfocado”, y señaló que “hay una tensión creciente. Estamos trabajando con los directivos de Boca y las autoridades de Brasil para que no haya que lamentar ninguna consecuencia”.

En ese aspecto, le pidió a los fanáticos argentinos que “se abstengan de provocaciones, que no respondan y no realicen insultos o expresiones sobre aspectos de religión u orientación sexual. Son delitos que no están sujetos a fianza alguna”.