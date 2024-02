Se agudiza la tensión entre el IOMA y la oposición

Tras la embestida legislativa del bloque de Juntos por el Cambio contra el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), el presidente de la obra social, Homero Giles, salió a desafíar a la oposición por el pedido de interpelación que impulsaron y apuntó contra el rol de los legisladores durante la administración de María Eugenia Vidal.

“Primero lo deben discutir y juntar los votos. Si lo hacen iré, pero si me hubiesen invitado antes de presentar esta resolución hubiese ido”, ironizó Giles y apuntó contra los diputados por preocuparse “recién ahora” por la situación del IOMA y no hacerlo durante la administración de la referente del PRO.

“El primer interesado en discutir las problemáticas del IOMA soy yo, no quiero esconder los problemas. Me gustaría discutir con Juntos por el Cambio por qué se preocupan ahora y no cuando gobernó María Eugenia Vidal y dejó el organismo con déficit y con cinco meses de deuda con los prestadores”, concluyó Giles.

Cabe recordar que la semana pasada los legisladores opositores presentaron un proyecto para que se declare la emergencia del organismo y pidieron que Giles brinde explicaciones sobre la situación del organismo ante los legisladores.