Se relajaron las medidas y podría haber un rebrote

"En los últimos días notamos un gran relajamiento generalizado y un au­mento de la cantidad de casos, particularmente en los últimos cinco o seis días, cuando los comparamos con los mismos días de la semana anterior”.

Con esa frase, Daniel Gollán, ministro de Salud bonaerense, mostró su preocupación ante el crecimiento de las cifras en varios municipios del ejido provincial, que se dio ante la relajación de las medidas de cuidado y, según remarcó, “esto es un dato que nos puede estar anticipando un rebrote”. “Tenemos que redoblar los esfuerzos colectivos e individuales para que no suceda”, sentenció.

El funcionario se refirió a lo que sucede en Europa al decir que “se acercan las fiestas y hemos visto a la canciller alemana rogando y suplicando a la población que cuiden a sus adultos mayores y a las personas con problemas preexistentes”.

Como durante toda la pandemia, el ministro apeló a la responsabilidad de los más jóvenes, a quienes les pidió que eviten las salidas sin control en los próximos días, ya que el fin de año se acerca y “la verdad es que sería muy triste terminar las fiestas enfermando a un ser querido por no cuidarnos”.

En ese marco, el sanitarista insistió y dijo: “Quiero decirles a los más jóvenes que sepan que sí les puede pasar y se pueden contagiar, piensen en cada una de sus acciones. Falta poco para las vacunas. Hagamos un último esfuerzo. Cuidémonos entre todos”.

Luego fue el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, quien se refirió a la vuelta a la etapa de aislamiento en tres municipios y señaló que “hay tres distritos en donde hemos encontrado un aumento de los casos y decidimos volver a fase 3”. “Bolívar, Colón y Rauch a partir de hoy vuelven a fase 3”, informó el funcionario.

Bianco indicó además que Coronel Rosales, que se encontraba en la etapa final de distanciamiento, retrocedió y pasó a fase 4, siendo el único municipio que salió de fase 5 para dar un paso hacia atrás.

El jefe de Gabinete de ministros de la administración de Kicillof expresó su temor por las acciones que ponen en peligro a los jóvenes, al sostener que “tenemos una gran preocupación por las fiestas clandestinas”, y aclaró que, “con el objetivo de descomprimir, vamos a estar presentando un protocolo para los espacios de entretenimiento nocturno para jóvenes, con un aforo del 30% del habilitado por los municipios, siempre en perímetros cerrados y al aire libre y con un aforo máximo de 200 personas”.

“Hemos sabido de fiestas de 2.000 o 3.000 personas sin cuidados”, indicó con cierta intranquilidad, y sobre la posibilidad de retroceder y restringir actividades, Bianco aseguró que “es lo que se haría en el caso que se produzca un aumento de los contagios”.

El funcionario fue claro al señalar que a la Provincia no le temblará el pulso en decretar nuevamente una etapa de aislamiento si las cifras vuelven a crecer, e indicó que “tenemos los instrumentos para, ante un aumento de los casos, dar un paso atrás. Si vemos cierto peligro, vamos a usar esos instrumentos, que son básicamente establecer determinadas restricciones. No queremos ­llegar a eso, por eso llamamos a la responsabilidad individual y colectiva de las y los bonaerenses”.

Sobre este punto, Gollán volvió a cargar las tintas sobre “algunos periodistas” a quienes acusó de malinformar al decir que “hay muchos comunicadores que no sé qué mundo ven”, ya que, según él, indican que en Europa no hubo restricciones y aislamiento.

Además, informó que para 2022 “ya se planteará vacunar a población mayor de 6 años y menores de 18 y entrar en una etapa de restricción muy fuerte en la circulación del virus, de manera tal de transformarlo en algo similar al virus de la gripe”.

Como era de esperar, y luego de que en las últimas dos semanas se dieran dos grandes aglomeraciones de personas que respondieron a la desaparición del astro futbolístico, Diego Armando Maradona, y a la vigilia que se dio en la votación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Gollán no descartó que puedan comenzar a verse las consecuencias, al sostener que “hemos dicho desde el primer día que no hay manifestación masiva que no incida en la cantidad de contagios que se producen en esos cientos de miles de personas que no se cuidan”.