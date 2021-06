Se vacunó Larreta

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recibió hoy la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en el puesto de inoculación ubicado en la Usina del Arte, en el barrio de La Boca.

"Llegó el día: me vacuné contra el Covid-19. Siempre dije que iba a hacerlo cuando me correspondiera y, como tengo 55 años y no tengo factores de riesgo, me tocó ahora", expresó la máxima autoridad del Ejecutivo de la Ciudad a través de Twitter.

En ese marco, agregó: "Por eso, hace unos días me empadroné y hoy vine al vacunatorio de la Usina del Arte".

Hace dos días también fue vacunado en la Ciudad el ministro de Salud del distrito, Fernán Quirós, de 58 años, en su caso en el predio de La Rural de Palermo.

Aplicando el cronograma previsto, el Gobierno porteño sigue vacunando personal esencial, grupos de riesgo, docentes y miembros de las fuerzas de seguridad, y también pueden empadronarse para recibir la vacuna desde esta semana los mayores de 50 años de la población general.