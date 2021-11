Secco: “Está todo preparado para que la gente viva una jornada democrática extraordinaria”

El intendente de Ensenada, Mario Secco, emitió su voto temprano por la mañana en la Escuela Primaria n° 13 de dicha localidad.

“Contento porque hoy la democracia es una fiesta. Lo vivo intensamente, desde las 5 de la mañana que estamos organizando todo y ocupándonos de las cosas. Por ejemplo, por la lluvia de anoche hubo dos escuelas con problemas de electricidad y rápidamente lo solucionamos para que cuando llegaran los fiscales no tuvieran que estar esperando”, expresó en diálogo con Diario Hoy.

“Todos estos años que nos tocó gobernar lo hicimos intensamente. No hay sábados, no hay domingos. El éxito es el trabajo, no hay otra cuestión en la gestión”, sostuvo.

Y agregó: ”Hoy en Ensenada se juega mucho. Se juega la posibilidad de que Ensenada vuelva a tener una diputada, para nosotros es muy importante. Se juega también los concejales, la renovación, y también de los consejeros escolares. Asique la verdad, muy entusiasmado, se ha trabajado mucho”.

“Estoy muy contento por el trabajo que se ha hecho y muy agradecido con la gente. Hoy creo que se va a venir masivamente a votar”, dijo, en comparación con las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias de septiembre. “Las PASO muchas veces no tienen el mismo interés que tienen las generales, es una cuestión de internas que la gente no toma muy seriamente. Ya después las generales sí, vienen a decidir”.

“Todo eso se va a elegir hoy y se va a hacer con la normalidad que nos caracteriza porque no hubo ningún incidente ni para empezar ni nada. Esperamos que toda la jornada sea así y está garantizado que vivamos un proceso democratico muy tranquilo en Ensenada”, finalizó.