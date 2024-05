Senadores bonaerenses pidieron a Milei que reparta la comida retenida

En la jornada pasada, el bloque de senadores de Unión por la Patria Provincia de Buenos Aires manifestó “un rechazo y profundo repudio ante el accionar del Ministerio de Capital Humano en relación al almacenamiento de cinco millones de kilos de alimentos en los depósitos de Villa Martelli y Tafí­ Viejo”.

En ese marco, explicaron que “este alimento fue adquirido durante la gestión anterior, no fue repartido en más de cinco meses de gobierno y está en riesgo de pudrirse” y agregaron que “es indignante que tengan guardada esa cantidad de alimentos cuando un 50 % de la población es pobre y un 18 % indigente”.

Asimismo, dijeron los senadores que “desde el Ejecutivo nacional aseguraron que dichos alimentos estaban destinados a situaciones de emergencias y catástrofes. No obstante (más allá de que esto no es así­ ya que dichos alimentos fueron conveniados para los comedores), no fueron distribuidos en ninguno de los temporales que azotaron nuestro país. Es el caso, por ejemplo, del temporal acontecido en Bahía Blanca que dejó 13 muertos en donde el presidente de la Nación no asistió a los bahienses de ninguna forma y en donde las respuestas vinieron únicamente de nuestro gobierno provincial”.