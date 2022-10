“Sigo trabajando a la par del Presidente como jefe de Gabinete”

En la jornada de ayer, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, encabezó junto a Alberto Fernández una nueva reunión de ministros en Casa Rosada, de la cual participaron las nuevas integrantes que juraron el pasado jueves, y los ausentes fueron Carla Vizzotti, Santiago Cafiero y Sergio Massa, quienes tenían otros compromisos de agenda.

Luego del encuentro, Manzur habló en conferencia de prensa y se tomó un tiempo para responder a las versiones que circularon sobre su posible salida del Gobierno. En ese sentido, aseguró que “cualquier decisión a futuro el año que viene será conversada y acordada con el Presidente”.

En tanto, sobre su actualidad, aseguró que continúa “trabajando a la par” de Alberto Fernández. Por otro lado, habló de los temas que se conversaron en la junta y catalogó la misma de “muy buena”, ya que “hubo mucho debate y discusión y no la clásica exposición de un funcionario tras otro”.

Según informaron desde Presidencia, el eje de la cumbre estuvo puesto en el apoyo a la población más vulnerable, por lo que se abordaron ideas políticas para la creación de empleo. Al mismo tiempo, se destacó constantemente el nivel de crecimiento económico que viene registrando el país por tercer año consecutivo, como así también la baja de los niveles de desocupación.

En la rueda de prensa, de la que también formaron parte las ministras de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel “Kelly” Olmos, la de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y la de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, Manzur habló de ellas y destacó que “siempre estuvieron con nosotros, formando parte de nuestro equipo de trabajo”.

Economía

El funcionario tucumano valoró el “buen momento” de la economía, ya que el mismo se da “pese a los condicionamientos que genera la deuda con el FMI”, y explicó: “Estamos tratando de arreglar una situación que no generamos nosotros”.

En ese sentido, enfatizó: “Yo quiero ­recordar que esta es una situación que noso­tros no buscamos, porque no hemos sido ­nosotros los que fuimos a buscar al FMI, sino la ­gestión anterior. En nuestro Gobierno logramos el mejor acuerdo que se podía obtener, y ahora estamos viendo cómo resolvemos una situación que no generamos, y al mismo tiempo cómo logramos estabilizar la macroeconomía”.

Por último, concluyó en que “el camino es privilegiar el trabajo y la producción, y cuidar a los sectores más vulnerables”.

Quien también habló con la prensa fue la flamante titular de la cartera de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, quien se mostró comprometida con el objetivo de “avanzar con las mejoras de los ingresos de los argentinos, sin detener el crecimiento del país”.

Por su parte, Tolosa Paz confirmó que su trabajo es “cuidar a quienes están bajo la línea de la pobreza y la indigencia”, y cerró: “Para la población económicamente activa, la mejor protección es crear empleo registrado”.