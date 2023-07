“Soy candidato a senador para aportar a la gente y trascender”

De dirigir a Estudiantes de La Plata y Colón de Santa Fe, entre otros clubes, a estudiar actuación, abogacía y ahora apostar en la política. Daniel “Profe” Córdoba confirmó a diario Hoy que será precandidato a primer senador de la provincia de Buenos Aires por el partido Política Abierta para la Integridad Social (PAIS). En ese aspecto, habló de sus pasiones y su objetivo en caso de llegar a ser legislador.

“Yo siempre me mantuve actualizado por el tema político. En algún momento el partido PAIS perteneció al Frente Renovador del Justicialismo y yo fui candidato a intendente; no me dejaron participar en las PASO, participaron Saintout y Tolosa Paz, que después perdieron con Garro. Fue muy duro, porque yo tenía una intención de voto muy positiva”, comenzó relatando el Profe.

En ese sentido, aseguró: “Cuando no me dejaron participar, por los arreglos de la política, me decepcioné mucho y me alejé, me dediqué al periodismo deportivo, pero siempre me quedó eso de estar cerca del movimiento”.

“A mí me mueve la idea de trascender para mucha gente. Con el fútbol, la actuación y la política pasa eso, uno trasciende”, consideró Córdoba y adelantó: “Hoy prácticamente te puedo decir que es un hecho, y que después de varias reuniones puedo confirmar que soy precandidato a primer senador provincial por el partido PAIS”.

Dicha fuerza política de ideología socialdemócrata se fundó en el año 1995 y desde entonces sufrió diferentes modificaciones. Actualmente está encabezada por Oscar Héctor Alva, y en el último tiempo se convirtió en un tema de agenda para los medios, ya que desde allí surgió el pedido de que se declarara inconstitucional la ley que habilita la reelección indefinida de intendentes bonaerenses.

Continuando con su decisión de volver a apostar en la dirigencia, Córdoba detalló: “Me ofrecieron ser candidato a intendente, pero no me sentía con la misma pasión de hace ocho años, pero sí me siento con la fuerza necesaria y las ganas para ser útil desde otra posición a la sociedad”.

“Estoy con ganas y reuniéndome constantemente con gente que conoce la problemática de la Provincia”, agregó, y sostuvo: “Si llego a estar en ese lugar, lo voy a llenar de proyectos. Vamos a intentar llevar adelante muchos proyectos a nivel educativo, deportivo y de viviendas”.

“El trabajo de un senador y un diputado es fundamentalmente recorrer y caminar, y alguien como yo, que anduvo mucho y que es hijo de obreros, se da cuenta de lo que le pasa a la gente y sabe cuáles son las prioridades de la sociedad”, cerró.