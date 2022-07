“¿Tanto ruido que hicieron para quedarse con la Repu y la tienen así? Un desastre”

Lo anunciado desde el Municipio que conduce Julio Garro en torno a la República de los Niños para la temporada de invierno 2022 parecía tener una dimensión similar a la de las mismísimas construcciones de la “Repu” en sus mejores épocas. Sin embargo, la realidad terminó siendo muy distinta: problemas de seguridad, falta de iluminación, rotura de alambrados e incluso la carencia de mantenimientos mínimos forman parte de un combo letal para el predio ubicado en Gonnet. En este marco, diario Hoy se acercó a la gente que utiliza el espacio para que realice un análisis de la actualidad del mismo.

Lihue, un vecino de 30 años, contó: “Vivo a seis cuadras. A veces vengo seguido a hacer ejercicio a la nochecita, porque tiene unos parques tremendos y también partes asfaltadas que sirven en las rutinas. Ahora lo dejé de hacer por la mala iluminación del predio, es peligroso”.

“Además, al estar lleno de huecos el contorno de la Repu, cualquiera puede meterse y concretar un hecho delictivo. A veces sacamos a pasear al perro y hasta nosotros nos metemos por el costado para no dar la vuelta. Pero ya hasta el pasto está largo y te mojás”, dijo.

La desidia municipal sobre el histórico lugar no es coherente con la supuesta política de cuidar el “patrimonio de los platenses”, tal como había definido Garro al tradicional predio, vociferando su negativa a que volviera a estar bajo la órbita de la Provincia. No obstante, durante su gestión el cuidado de este espacio brilló por su ausencia. “¿Tanto ruido que hicieron para quedarse con la Repu y no dársela a la Provincia, y la tienen así? Un desastre”, cerró Lihue con tono algo enojado.

María Eugenia, de 39 años, por su parte, relató algunos de sus recuerdos: “La Casa de la Moneda, el banco, los minimuseos, todo eso era hermoso, pintadito, te atendían de maravilla”. Sin embargo, enseguida cambió ese tono alegre y expresó: “No sabés lo que es ahora... Acá hay desidia por parte del gobierno de La Plata con algo que es parte de nuestra identidad, de nuestra ciudad. Así van a sacarnos la identidad y la memoria de lo que fue esto alguna vez”.

Históricamente, muchas chicas y chicos, familias e incluso gente de la tercera edad se han acercado al predio para disfrutarlo. Ir a la República de los Niños era un fantástico plan para la familia o para ir con amigos.

Paula, de 36 años, y vecina de la “Repu”, contó: “Vengo mucho con la nena, acá me conocen todos. No gastamos nada en entrada y siempre nos traemos algo de casa para comer, junto con el mate, porque la verdad es que acá adentro ni un agua podés comprar porque te roban”.

“El lugar cambió, no sé por qué. Está muy descuidado, hay muchos lugares donde el alambrado está roto y pasan perros, por lo que a mí me da miedo por la nena. Hay sitios que mejorarían solo con una mano de pintura”, añadió Paula, quien hizo hincapié en algo muy reivindicado en estos tiempos: la higiene: “Los baños se encuentran en un estado calamitoso. No deben pagarle a nadie para que limpie todos los días. Debe hacerlo una persona de acá, que lo hace sin ganas”.