Testigo declaró en la megacausa “Jefatura III” de Tucumán

Un hombre declaró ayer ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán sobre el secuestro y las torturas sufridas durante su detención ilegal en el juicio de lesa humanidad denominado “Jefatura III”, el cual abarca crímenes perpetrados en perjuicio de 237 víctimas durante el Operativo Independencia y la dictadura cívico-militar instaurada el 24 de marzo de 1976.

La víctima es Luis Roberto Madueño y en ese momento tenía 20 años, militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y fue secuestrado el 19 de mayo de 1975 por un grupo de tareas perteneciente a la Policía de Tucumán.

El testimonio indicó que fue trasladado a diferentes Centros Clandestinos de Detención (CCD) y cárceles desde el momento de su secuestro hasta su liberación en 1990.

En algunas de sus declaraciones, Madueño expresó que “primero me llevaron a la comisaría de San Pablo. La Policía me entrega al Ejército, que me lleva a la base del ingenio Lules; en el sótano de la casa me torturan, me suben a una camioneta, me bajan y me hacen un simulacro de fusilamiento; yo solo podía pensar en mi vieja”.

En esta megacausa se juzga a 27 acusados, entre ellos expolicías y exmilitares, de delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1983.