Tristán Bauer: "tenemos mucha esperanza que los senadores voten y continúe este financiamiento de las industrias culturales"

Tras el comunicado del ministerio de Cultura y sus organismos sobre las asignaciones específicas para la cultura, el ministro Tristán Bauer brindó su opinión sobre el reclamo y los objetivos del mismo.

Bauer explicó que “no son fondos que van al tesoro y después mediante el presupuesto se distribuye, va directo del INCAA a las bibliotecas populares”. Sobre el tratamiento en el Congreso puntualizó: “tenemos mucha esperanza que los senadores voten y que continúe este financiamiento de las industrias culturales y bibliotecas populares”.

"El 21 de diciembre del año 2017, bajo el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri, y en sintonía con su visión de la cultura y la educación, el Poder Ejecutivo impulsó y logró la sanción de la Ley 27.432, que mediante tres incisos del artículo 4 arrasó con un principio fundamental de lo que se entiende por una política de Estado virtuosa: la asignación específica de fondos para la cultura que había sido sostenida desde el regreso de la democracia", señalaba el comunicado.

Cuando se trató el proyecto en Diputados, la oposición no acompañó esta Ley y sobre ello apuntó contra la gestión anterior. “Fue durante el gobierno de Macri que se llevó el Ministerio de Cultura a Secretaría. No me sorprende que los diputados de Juntos por el Cambio se abstengan o se ausenten”, expresó.

Por último, recordó el rol del Estado durante la pandemia y denunció que muchas veces no se valora la importancia de la cultura: "el Estado es fundamental para el fomento, sustento y desarrollo de la actividad cultural".