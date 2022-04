Un juez para Luis Juez

Luego de haber quedado fuera del Consejo de la Magistratura por la jugada política que realizó el Frente de Todos en el Senado de la Nación (cuando partió el bloque en dos frentes para poder lograr tener tres lugares en el organismo que designa a los jueces), Luis Juez se puso nervioso y desde entonces radicó una denuncia contra la presidenta del cuerpo y vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

Pero no quedó ahí, en su raid mediático el senador cordobés no para de hablar de la Justicia y de cómo esta debería ser modificada. Obviamente nunca falta una pregunta sobre su “no lugar” en el Consejo de la Magistratura.

Ayer, Juez comenzó su día un poco alterado luego de leer una nota de Ricardo Roa, uno de los popes del diario Clarín, sobre un pacto entre el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Kirchner sobre el reparto de lugares en el Consejo de la Magistratura. De hecho, salió en una de las radios del grupo a quejarse y a continuar diciendo lo de siempre.

Ya por la tarde, Luis Juez estuvo presente en la primera jornada de reuniones de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales en el Senado, en donde se analizaron las distintas propuestas presentadas para reformar la conformación y el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Allí, Juez se la agarró con Oscar Parrilli.

Terminada la reunión, el legislador cordobés habló con los periodistas y en su vehemencia diaria olvidó cómo debe tratar, primero, a una mujer y luego a una periodista, que casualmente resultó ser de la Red 92 y diario Hoy.

La cronista le consultó si hay justicia en Argentina, teniendo en cuenta la etapa del macrismo y los movimientos de la Corte Suprema ante distintos fallos, y Juez la acusó de puntera política. A continuación, el intercambio que mantuvieron ambos.

Periodista: ¿Hay justicia en la Argentina?.

Luis Juez: Yo litigo hace 35 años, así que no me vas a contar vos a mí cómo funciona la Justicia. ¿Vos me preguntás dónde está el problema de la Justicia? ¿O me preguntás por la Corte?

P: La Corte corresponde a la Justicia de la Argentina.

LJ: La Corte es la cabeza del Poder Judicial, yo te puedo hablar del problema de la Justicia que tiene cada uno de los distritos provinciales, donde en definitiva se dirime casi el 95% de las cuestiones que no son federales. No voy a eludir ninguna pregunta, para que te quede claro el tema. ¿Vos creés que eso se resuelve modificando la Corte?

P: Se lo pregunto a usted que es senador, yo soy periodista.

LJ: No, claro que no. Pero preguntame como una periodista y yo te voy a responder como a una periodista, si me preguntás como un puntero político, yo te voy a contestar como un puntero político. No, no se resuelve modificando la Corte, se resuelve teniendo Justicia independiente. Y para tener Justicia independiente tenés que generar las condiciones de tener jueces independientes y no punteros políticos.

P: ¿Y cómo se genera?

LJ: Nombrando a tipos honorables, decentes, tipos que no sean tus punteros, tipos que no vengan a encubrirte y que no vengan a dictarte sobreseimientos o a prescribir causas para que vos no tengas ningún problema. Es un problema que lo tiene que discutir la política, no es un problema de este Gobierno, es un problema de la política. La política cree que teniendo fiscales y jueces amigos pueden hacer cualquier cosa. Total, en definitiva, siempre hay un fiscal que los salva, y así no funciona.