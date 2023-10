Un médico relató su cautiverio y tortura en un excentro clandestino de La Plata

Un médico pediatra sobreviviente de la última dictadura militar declaró el pasado jueves que, cuando fue prisionero ilegal de ese régimen, fue torturado y amenazado con ser arrojado al mar en uno de los vuelos de la muerte junto a su familia y que le preguntaron si había atendido a militantes de Montoneros.

Se trata de Luis María Guimarey, quien compareció ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que desde mayo último juzga a 18 represores por los delitos cometidos contra 210 víctimas cautivas en el Cuerpo de Infantería de las calles 1 y 60 de La Plata.

Guimarey fue médico del Hospital de Niños de La Plata, quien contó: “Fui un desaparecido transitorio. Fui privado de mi libertad cuando estaba de guardia en el Hospital de Niños (de La Plata) la noche del 2 al 3 de junio de 1976”.

“Cinco o seis soldados subieron a las habitaciones que ocupábamos los médicos cuando estábamos de guardia a la noche y me llevaron. Pasaron por mi casa, me permitieron cambiarme de ropa y me subieron al camión del Ejército, donde ya había otras personas detenidas”, relató el sobreviviente.

Precisó que fueron llevados a 1 y 60, “y allí estuve casi 3 meses, hasta el 15 o 20 de agosto”.

A las 48 horas de estar allí, amplió, fue interrogado sobre su pertenencia política y fue amenazado “con llevarme en helicóptero a mí y a mi familia”, en alusión a la práctica de arrojar detenidos al mar, los conocidos “vuelos de la muerte”.

A los 10 días de su cautiverio, fue trasladado a otro lugar de la periferia de La Plata para un interrogatorio donde además “fui torturado con picana eléctrica”.

Durante su relato, el sobreviviente identificó en su lugar de cautiverio al represor imputado Enrique Welsh, a quien pudo ver por debajo del vendaje de ojos en las cuadras del excentro de 1 y 60.