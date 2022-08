Un nuevo procesamiento dentro del macrismo

En noviembre de 2020, el entonces interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y actual ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, inició una denuncia penal en contra de su antecesor, Omar Zeidán, por malversación de caudales públicos, defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública.

La denuncia también había alcanzado al ex coordinador general de la empresa, Sergio Lumachi, y a su cuñada, Cintia Da Silva.

La denuncia realizada por Fernández por la comisión de distintos delitos contra su antecesor recayó en el juzgado del juez federal Luis Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal nº 9.

Allí, la administración de YCRT encabezada por Aníbal Fernández había denunciado “consumos efectuados con tarjetas de crédito corporativas durante octubre de 2016 y enero de 2020” los cuales incluían “un verdadero brouchure de restaurantes de lujo, hoteles spa, vinotecas, cafés y bares”.

Para el denunciante, “ninguno de aquellos gastos, tal como es evidente, se corresponden con el desarrollo del objeto de YCRT e, incluso, varios de esos consumos han sido realizados en zonas residenciales en las

que esta entidad no registra siquiera oficina alguna”, según dicta el texto de la denuncia presentada al juzgado a cargo del juez Rodríguez.

La presentación detalla que, desde la cúpula de YCRT durante el macrismo, se gastaron 32 millones de pesos en publicidad y comunicación.

El pasado viernes, se dio a conocer la resolución del magistrado en la cual dictaba el procesamiento del exinterventor Zeidán sin prisión preventiva por ser penalmente “responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” con concurso ideal con el delito de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. También fue embargado por 45 millones de pesos.

Omar Zeidán es un hombre cercano al actual senador por Santa Cruz, Eduardo Costa. El 29 de diciembre de 2015, apenas asumido Mauricio Macri, fue el propio Costa quien recomendó el nombramiento de Zeidán, quien había sido concejal y excandidato a intendente de Río Turbio por el frente Unión para Vivir Mejor.

YCRT durante la era Macri

En enero de 2018, la empresa sufrió un ajuste presupuestario del 18,5%. En total, pasó de 4.216 millones de pesos en 2017 a 3.435 millones en el período 2017-2018, según informó diario Hoy en su momento.

“En Yacimientos Carboníferos de Río Turbio están presionando con hacer sumarios para forzar los retiros voluntarios”, habían denunciado los trabajadores durante el conflicto con el exinterventor macrista, que a su vez frenó la construcción de la Usina Termoeléctrica de Río Turbio y mandó 1.000 telegramas de despido.

Por otro lado, el secretario de Energía de Cambiemos, Javier Iguacel, había asegurado que la Usina “no iba a funcionar nunca” y criticó los millones de dólares invertidos en la obra.

“Una obra que no sirve para nada y que no funciona ni va a funcionar nunca porque no hay carbón y nos desborda el gas”, fue la declaración textual que hizo en su momento el funcionario macrista.

El presente de la empresa

Según se dio a conocer en las últimas semanas, Yacimientos Carboníferos duplicará su aporte para el país, en un escenario en el que el Gobierno Nacional acelera los diferentes proyectos energéticos para abastecer al consumo y ahorrar dólares.

“Los controles y pruebas respondieron de acuerdo a lo planificado”, dijo el coordinador general de la minera, Eduardo Vilchez. Esta instancia permitió darle continuidad en el tiempo a las planificaciones productivas en las que se proporcionaron 40 MW destinados al consumo de los argentinos y argentinas.

“Estamos a un paso de duplicar la generación. La capacidad actual de la Usina nos permite planificar un régimen superior, hacia allí apuntamos los esfuerzos”, expresó.

Sin embargo, no se desconoce que la apuesta de duplicar los megavatios demandará mayor consumo de carbón, y hacia allí están enfocados los esfuerzos de YCRT.