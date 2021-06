Una nueva victoria judicial para “El Pata” Medina

Esta mañana se conoció el fallo de Casación donde se absolvió a Juan Pablo "el Pata" Medina en la última causa que cursaba en provincia de Buenos Aires. Cesar Albarracín, abogado de Medina, habló en exclusiva con este medio y dio a conocer detalles del proceso.

En 2017 se iniciaron tres causas diferentes y en las tres se dispuso la detención de Medina, rápidamente en dos de esos procesos se demostró que eran improcedentes y solo faltaba que la Justicia de la provincia resolviera la causa donde un denunciante lo acusó de extorsión para obtener beneficios personales.

"Con este fallo se pone fin a esta causa con una absolución muy clara", comentó Albarracín, "él estuvo dos años y dos meses detenido, fue excarcelado en el Tribunal de Juicio, luego se dictó una condena a 11 meses que era menor al tiempo que estuvo preso pero, con el fallo de Casación, esa condena también fue revocada".

Medina estuvo preso dos años sin sentencia y por "precaución", es por eso que Albarracín adelantó que va a haber un reclamo y que buscará la absolución en todas las causas. "Estábamos seguros que las diferentes causas iban a terminar en absolución, una ya tenemos un sobreseimiento firme, ahora esta absolución y queda solamente una causa penal", destacó, y agregó que "en las causas donde hay un pronunciamiento definitivo eran las que tenían el supuesto caudal probatorio".

Asimismo, aseguró "la causa penal que resta no tiene ni denunciante ni testigo concreto de lo hechos denunciados".

Todas las causas contra Medina son entorno a la disputa de la UOCRA con el sector empresario, según dijo Albarracín, los empresarios consideraban los pedidos del sindicato no como derechos razonables de los trabajadores sino como reclamos ilegítimos de la conducción del sindicato.

Es por esta causa que "el Pata Medina" no puede realizar actividades gremiales lo cual Albarracín considera anticonstitucional ya que hasta que la Justicia no diga lo contrario, Medina es inocente. "Cuando un periodista o cualquier persona está bajo investigación no se le prohíbe seguir haciendo su trabajo", acotó.

"Estamos convencidos que estuvo preso por orden de la gobernadora (María Eugenia Vidal) y el presidente (Mauricio Macri) como en los tiempos de la dictadura", "los expedientes judiciales se crearon para justificar las detenciones", según Albarracín, esto era un modus operandi durante el gobierno de Macri para perseguir opositores.

"Se utilizó la justicia para correr dirigentes sindicales, hubo una política de disciplinamiento con la persecución penal como el caso del Pata Medina o de Balcedo, se les armaron pruebas y causas y usaron agentes estatales de la AFI, medios y del poder judicial", detalló.

"Sin la orden directa de Macri y Vidal, no hubieran existido estas causas", aseveró. Para el abogado, la "mesa judicial macrista" funcionaba como una verdadera asociación ilícita que utilizaba los medios, la Justicia y la política para perseguir y apresar opositores.

En ese sentido sostuvo que "Medina estuvo cuatro meses preso porque le atribuyeron haber dicho que iba a prender fuego la provincia, en la investigación se determinó que eso nunca se dijo y fue sobreseído, fue una causa inventada".

"La Justicia cuando trabaja sin presiones estos personajes, como Pepin que está prófugo, empieza a poner las cosas en su lugar, tenemos la confianza que las cosas se pongan en su lugar", concluyó.