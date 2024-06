Uno que la vio… Marcelo Peña habló del portazo de Carolina Píparo: “Es una ingrata”

La diputada nacional, Carolina Píparo, criticó duramente La Libertad Avanza, partido en el cual fue candidata a gobernadora de la Provincia durante 2023, por haberse convertido en “un enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes”, dijo en la red social X.

“Resulta que desde que se llegó al gobierno, y les recuerdo que trabajé mucho para que eso suceda, no se puede disentir en una sola coma con los liberales”, escribió la diputada luego de finalizada la sesión en la Cámara de Diputados en la que se debatió la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

En esa misma línea, la legisladora argentina que militó abiertamente por la candidatura presidencial de Javier Milei y hasta fue la cabeza de la fórmula del espacio en la Provincia de Buenos Aires completó: “Se están convirtiendo en todo lo que ya vimos y rechazamos. El fanatismo mancha las ideas indefectiblemente, reflexionen porque no es por ahí. Hasta pronto”.

Ante estos dichos de la diputada, el referente en La Plata de la Libertad Avanza y abogado, Marcelo Peña, dijo a diario Hoy que “realmente siento mucha especulación e ingratitud de parte de alguien que tuvo la bendición de ser candidata a gobernadora, con todo a su disposición y sin embargo, así como hizo en La Plata donde priorizó su propio bolsillo queriendo además poner integrantes del Concejo Deliberante, hoy no sólo es de gravísima incoherencia política lo que hace, sino que rompe con esquema de moralidad a los que acompañamos este espacio”.

“En lo personal hice una ruptura en la previa a las elecciones porque no quise tener relación con ella porque la grilla de quienes la acompañaban no tenían nada que ver con los principios liberales, era más una cuestión de especulación, estas cuestiones entonces se vienen olfateando antes de la elecciones, es una especulación indigna que rompe con la confianza y con las bases de lo que nosotros creemos que apunta a que justamente la política es así, no creemos eso y venimos a romper con esa toxicidad”, argumentó.

Consultado sobre la responsabilidad de Javier Milei, puesto que la había elegido como la candidata a gobernadora bonaerense del espacio, Peña consideró: “Creo que no podría hablar de ingenuidad de parte del Presidente porque sería subestimarlo, es muy difícil llevar adelante una gestión, es una posición donde se te pueden escapar cosas y lo que predomina es la confianza por sobre la especulación y algunos prefieren lo inverso, cualquiera puede ser víctima de un encantador de serpientes”.

En torno a los calificativos que Píparo vertió sobre los miembros de la Libertad Avanza, Peña dijo: “Está completamente alejado de la realidad y la verdad, la crítica a los libertarios es por no acordar con ella y su reacción es ante esa cuestión de rechazo hacia su posición, ella pretende hacer creer una condición de violencia con la que no estoy de acuerdo”.

“Hoy Carolina Píparo no tiene credibilidad, no hay espacio político que, sin subestimar su posición, ya llegó a un punto que ha perdido credibilidad, ningún espacio político va a querer involucrarla, en lo personal hago una crítica negativa y no se puede aceptar este nivel de especulación”, indicó.

Recordemos que Peña decidió desistir de su candidatura a intendente cuando “me pidió firmar una lista donde debía aceptar personas que nada tenían que ver con las ideas libertarias porque la propuesta era impulsar concejales propios para intereses propios y no las ideas libertarias”.