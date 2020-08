Vacunas vencidas: “Desde el punto de vista sanitario es repugnante”

Un nuevo escándalo sacude a la administración macrista, tras saberse en la jornada de ayer que más de 4 millones de vacunas vencidas por un valor de 1.400 millones de pesos se encontraban acopiadas en un frigorífico, el cual envió su factura al Ministerio de Salud por los costos de su conservación.

“En total lo que se pagó en vacunas son 1.400 millones de pesos. Después vienen todos los costos de tenerlas acá y de tener que eliminarlas. En un país al que nunca le sobró nada, y mucho menos vacunas, que son un bien necesario para la población, como la triple (de la que hay 600.000 dosis vencidas, lo que arrojó una pérdida de 7,5 millones de dólares) que se usa en chicos y embarazadas, esto no tiene explicación”, indicó, tras llegar al lugar, el responsable del área sanitaria de la Nación, Ginés González García.

El funcionario remarcó que se mostró sorprendido ante el hallazgo de más de 12 millones de dosis de la antigripal y 600.000 dosis de la triple vencidas, ya que eran vacunas que no se distribuyeron a las provincias y que no estuvieron a disposición de la gente que las necesitaba. Ante ese panorama, “cuando vimos lo que sucedía, pedimos que esto sea testimonial, entonces vino la Escribanía General de la Nación, vino la secretaría Legal y Técnica para constatar todo esto y lamentablemente está todo constatado. Hoy no puedo decir que lo resolvimos, pero es el capítulo final de una cosa fea, que con nosotros no se va a repetir porque estamos todos los días pensando cómo vamos a hacer para que haya más vacunas”, agregó.

El descubrimiento de este lote de vacunas vencidas se dio, según indicó el ministro, “porque llegó una factura del frigorífico que quería cobrar por el estibaje. Entonces ahí comenzamos a averiguar, empezamos con la auditoría interna nuestra, se empezaron a descubrir cómo eran las circunstancias y desde allí hace meses que han venido los organismos del Estado a constatar todo esto para los procedimientos posteriores”.

Al ser consultado por la periodista del diario Hoy si iban a denunciar a la gestión macrista por esta situación, el funcionario indicó: “Yo no soy un denunciador, lo que intento es hacer. Pero como funcionario lo que hago es testimoniar esto que pasa, hacer que los organismos competentes constaten todo esto, y ellos decidirán si amerita o no amerita”. Con un tono de decepción, ante semejante gesto de desidia por parte de las autoridades del Estado que debieron resguardar los intereses de los argentinos, disparó con munición gruesa al afirmar que “más allá de que sea judiciable o no, me parece que desde el punto de vista sanitario es repugnante”.

Finalmente, el Ginés remarcó, respecto de la gestión anterior, que los casos “ya se reiteran, cuando llegamos había vacunas en la aduana”. Consideró que quienes debían tomar decisiones lo hacían con desaprensión: “Lo que pasaba es que no le importaba la gente, sino esto no se podía hacer”, afirmó.

“Desprecio por la vida”

La ONG AJUS había denunciado al gobierno de Macri por incumplir el Calendario Nacional de Vacunación en 2018 y 2019, y tras conocerse la noticia del hallazgo de las vacunas, indicó que esto demuestra el “desprecio por la vida de las personas que tuvo el gobierno de Mauricio Macri”.

En un hilo de Twitter bastante extenso, desde AJUS indicaron que el hallazgo, además, demuestra la responsabilidad de Rubinstein, y señalaron que “es necesaria una mayor contundencia de la Justicia frente a funcionarios como el exsecretario de Salud, quien puso en riesgo la salud de millones de argentinas y argentinos”.

“Denunciamos penalmente a Rubinstein y, en su momento, elaboramos una acción colectiva reclamando que el gobierno de Mauricio Macri cumpla con el calendario de vacunación. Sin embargo, incumplió permanentemente la orden judicial que lo obligaba”, remarcaron desde la ONG.

Con indignación, señalaron que “hoy nos enteramos de que muchas de las vacunas estaban tiradas en ese depósito y otras en la aduana. La gente desesperada pedía en los centros de vacunación dosis para sus hijos. Son y fueron criminales, y esperemos que nunca más tengan la responsabilidad de administrar el Estado”.