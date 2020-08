“Vidal empeoró el sistema de salud privado bonaerense”

Más aplacado que en otras ocasiones. Sin pelos en la lengua, anteriormente apuntó sin dudarlo a la gestión de María Eugenia Vidal por la actualidad de las diferentes áreas de su administración.

Esta vez, aseguró que su antecesora no es la única culpable del deplorable estado en el que encontró el sistema de salud bonaerense. Sin embargo, la intervención de quienes hoy son oposición, y durante cuatro años dirigieron los destinos de la Provincia, lejos de mejorar el estado de la salud provincial, lo empeoró.

“Quiero decir algo sobre quienes representan a las clínicas y sanatorios privados. No son grandes empresarios de la salud, son básicamente Pymes, muchas de ellas familiares, que surgieron para cubrir una necesidad que el sistema público no cubría, como un complemento del sistema, y no podemos tratarlos como empresas especulativas” indicó el gobernador.

Continuó su reflexión y dijo: “Porque cuando llegamos al gobierno estaban en emergencia, liquidadas, después de 4 años muy duros y algo que es estructural. Porque uno tiene que ser justo, no podemos echarle la culpa a la gobernadora anterior, lo único que podemos decir es que seguro no mejoró, y empeoró”.

Las polémicas declaraciones se dieron en el Salón Dorado de Gobernación, en la presentación de la firma de convenios para la ampliación del Programa Sumar. Este es un acuerdo de entrega de equipamiento “en comodato” para clínicas privadas, que permitió sumar 782 plazas para internación de pacientes con coronavirus en La Matanza, a través de un convenio con 10 clínicas locales que integrarán la Red de Efectores del Programa SUMAR para la atención de pacientes con cobertura exclusiva del sector público.

Hecho en el país

Kicillof resaltó con orgullo: “La vacuna va a decir en algún lugar made in Argentina. Y ha cambiado el ánimo, el humor, la percepción y concepción de la pandemia”. Coincidió con el ministro de la Nación al aseverar: “La salud es un bien público y en última instancia la provisión la tiene que garantizar el Estado”.

De la presentación también participaron los ministros de Salud de la Nación, Ginés González García, y de la Provincia, Daniel Gollán. Este último explicó que el convenio con clínicas prestadoras permitirá poder hacer utilización de camas disponibles del sector privado, pero especialmente las de terapia intensiva.

En ese sentido, el titular del área sanitaria a nivel nacional aseguró: “Esto también va a ser posible porque el Programa Sumar del Ministerio de Salud de la Nación abonará la internación de los pacientes internados en esas clínicas. Por otro lado, también se entregará equipamiento en comodato para que durante la epidemia las clínicas puedan ampliar su capacidad”.

El acuerdo aumentará en un 285% en las transferencias del Programa Sumar, lo que durante 2020 llegará a una inversión total estimada en $84 millones. Y a la vez, se ampliará la cobertura poblacional incorporando a mayores de 64 años de edad, lo que significa brindar cobertura a más de 927.000 personas que no cuentan con obra social.

“La salud es pública”

“La salud es un hecho público y como tal debe ser tomada siempre” observó el ministro. Además, aseguró que estamos en un momento difícil y que aún no hemos recorrido todo el camino. “No hay otra alternativa” subrayó sobre el aislamiento, pero agregó: “Hoy nadamos viendo donde está la costa y no podemos dilapidar el esfuerzo que se hizo hasta el momento”.

Finalmente, y en relación a las va­cunas, manifestó: “Tenemos varias alternativas de producción, de manera de asegurarle a los argentinos tener acceso a ella en tiempo y forma”.

Por su parte, Daniel Gollán dijo: “Sumar mejora muchísimo la gestión de camas, el tiempo de espera y el traslado en ambulancia” y aseguró además que “en la etapa que viene, si hay estrés en el sistema vamos a tener que mejorar los equipos”, y eso es lo que se logra con la firma de este convenio.