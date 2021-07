Vidal le escapa al electorado de la Provincia

La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal finalmente logró su propósito y no será parte de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y sí encabezará las listas de diputados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



De esta forma, se confirma lo que ya había adelantado diario Hoy y su orgullo por ser una provinciana más se terminó de diluir cuando en la jornada de ayer se vacunó contra la Covid-19 en la Usina del Arte, dejando en claro que es tan porteña como el Obelisco.



Así, Vidal logró no enfrentar al electorado que le dio la espalda hace dos años, evitando de esta forma tener que pasar por la posibilidad de un nuevo revés en las urnas, que borraría su imagen del mapa político de nuestro país.



Atrás quedaron los casi 4 millones de habitantes de los 135 municipios que gobernó y que la apoyaron en octubre de 2019 y por los que ahora no muestra ningún interés, mientras se concentra en ser parte de una lista que le garantice una victoria de cara a lo que tiene programado para 2023.



Por su parte, Patricia Bullrich quedó pataleando ante la decisión tomada por el Jefe de Gobierno porteño, y su función sería el cierre de las nóminas electorales en todo el país para las próximas ­legislativas.



En conclusión, Vidal ya no es orgullosamente bonaerense, y ayer quedó demostrado.