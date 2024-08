Villarruel rechazó la carta para expulsar a Paoltroni

Victoria Villarruel informó su rechazo a la carta que presentó el bloque de senadores de La Libertad Avanza para pedir la expulsión de Francisco Paoltroni. Según el argumento que presentó la vicepresidenta, en el texto se solicita la expulsión a la presidencia del Senado, algo que técnicamente no es correcto porque los bloques son autónomos y son los que deciden su conformación.

La respuesta de Villarruel fue que vuelvan a enviarle un nuevo documento “bien redactado”, en el que solo le informen el cambio en la integración del armado oficialista.

La justificación técnica fue vista como una excusa, en el marco de la interna entre Villarruel y Javier Milei, ya que la expulsión del senador, cercano a la vicepresidenta, es promovida por el Ejecutivo. Desde Casa Rosada no le perdonan al legislador formoseño su oposición a la postulación para la Corte Suprema de Ariel Lijo y las críticas a Santiago Caputo y al DNU que le otorgó 100.000 millones de pesos a los fondos reservados a la SIDE.

“¿Cómo no hay plata para los jubilados y hay plata para la SIDE? ¿Con qué cara miro a un abuelo en Formosa? Voy a la panadería, me agarra un abuelo y me pregunta ¿Va a haber aumento para nosotros?, y yo le digo No, no hay plata. Y para Santiago Caputo hay 100.000 millones de pesos para que los manejen discrecionalmente y sin dar explicaciones”, había dicho días atrás.