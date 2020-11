Voces a favor y en contra

Guillermo Escudero

Diputado provincial Frente de Todos

“Recuerdo el año pasado cuando estábamos en campaña cuando planteábamos la recuperación para un hito que está muy enmarcado en nuestro sentir platense, así que lo que da bronca es que el intendente se acuerde ahora de que está el Teatro del Lago, como también está pasando ahora con el tema de la capitalidad, todo este tiempo en que fueron gobierno, los 4 años de Vidal, el teatro estuvo abandonado, tirado, ni siquiera pintaron una butaca, así que parece que es más en el marco de un oportunismo político que de un eje de gestión desde el cual se priorice la ciudad de La Plata”.

Daniel Lipovetzky

Diputado provincial Juntos por el Cambio

“La resolución del ministro Costa nos parece equivocada, errónea, no está bien fundamentada, y queda expuesto, claramente, cuál es la voluntad del gobierno provincial que es quedarse, apropiarse del Teatro del Lago, que es un patrimonio de los platenses por leyes que así lo ameritan. En ninguno de los dos casos hay justificativo. Hay que atender la ley de 1959 y la Ley 13.593 que ya es más cercana, y en las que en ambas queda clara la transferencia. Decir como justificativo que no se produjo la transferencia porque se transfirieron espacios verdes pero no la construcción es absolutamente equivocado. Cuando se transfiere la tierra, se transfiere también todo lo que está instalado sobre la tierra de la transferencia del Paseo del Bosque. La Ley 13.593 incorpora en el artículo 11 un acuerdo que había firmado Alak con el gobernador de la Provincia en aquel entonces que establecía expresamente, y la resolución no dice nada al respecto, que el Teatro del Lago es de dominio municipal y patrimonio de la comunidad platense. Esta resolución del ministro Costa es una ratificación de que quieren apropiarse, y seguramente el intendente Julio Garro seguirá con el camino correspondiente para que se haga justicia con este tema. La Provincia tiene derecho a considerarlo parte de su interés cultural y aportar al desarrollo cultural bonaerense, pero sin lugar a dudas el dominio es de todos los platenses y por supuesto de la Municipalidad”.

Guillermo Cara

Concejal Frente de Todos

“Las mismas acciones del municipio demuestran el error administrativo, la mentira que se estaba poniendo en juego. El año pasado el intendente firmó un convenio reconociendo la propiedad por parte de la Provincia, y ahora este mismo intendente saca una resolución autoadjudicándose la propiedad para el municipio. Ha sido payasesco como se plantaron frente al tema. Por otro lado, es innegable la entidad que tiene el Teatro del Lago, patrimonio no solo para los vecinos de La Plata sino en términos regionales tiene una importancia fenomenal. En todo caso la necesidad de un trabajo conjunto por parte de la Provincia y todos los actores que intervienen administrativamente en la región es algo sumamente auspicioso, porque además se necesitan recursos y fondos para administrar y para que el Teatro del Lago tenga una verdadera puesta en valor, y no el mamarracho que se está llevando adelante con clara intencionalidad política por parte del intendente Garro”.

Javier Mor Roig

Concejal Juntos por el Cambio

“Verdaderamente es una pena que la Provincia de Buenos Aires quiera entrar en esta situación de litigio y conflictividad. La intención que parecía, o se aprecia desde la Municipalidad de La Plata, es poder arribar a algún acuerdo para el funcionamiento conjunto, con programas conjuntos y demás, pero desde luego para nosotros no está en discusión la titularidad del bien. Creemos que con la distinta legislación que hay desde 1959 a esta parte, más distintos actos posesorios y situaciones queda más que claro que el Teatro del Lago es del patrimonio de la ciudad de La Plata, y lo vamos a defender, porque no vamos a dejar que el patrimonio de los platenses sea usufructuado por otros sectores de la Provincia. Esperemos que pueda haber instancias de diálogo, y sino, se extremarán las medidas necesarias para reclamar la titularidad correspondiente”.