Voces a favor y en contra de la coparticipación

AgustÍn Forchieri

Presidente del bloque Vamos Juntos CABA

Los bonaerenses merecen mucho más que un punto de coparticipación, pero pretender que su situación es culpa de la Ciudad no solo es falso, sino que es un mensaje muy peligroso. Necesitamos discutir una nueva ley que nos incluya a todos.

Claudio Romero

Diputado de Vamos Juntos CABA

La injusta quita de estos 42.500 millones de pesos nos cayó como un baldazo de agua fría. Es una tropelía, debemos utilizar todos los medios para lograr la recuperación. Les mienten a los argentinos cuando dicen que somos opulentos, en realidad somos eficientes, y parece que son detractores de todo lo que está bien.

Daniel Lipovetzky

Diputado provincial de Juntos por el Cambio

Con respecto a la necesidad de que la Provincia recupere parte de los puntos de coparticipación que pierde frente a lo que aporta a la masa de impuesto coparticipable, es una política con la que estamos de acuerdo. Sin embargo, creemos que el mecanismo que utilizó el Presidente no ha sido el adecuado de ninguna manera. La forma de resolver esto creo que es mediante el diálogo y el consenso en conjunto con todos los gobernadores. Lo principal sería aprobar una nueva ley de coparticipación, y de ahí en adelante pensar en un régimen más equilibrado y que asegure un desarrollo similar, teniendo en cuenta las diferencias y desigualdades que tiene cada distrito. La provincia de Buenos Aires tiene mucha desigualdad. Sobre todo el Área Metropolitana (AMBA) necesita una mayor asistencia. No es la forma con un decreto unilateral, avisándole al jefe de Gobierno minutos antes, y menos que menos sacándole un punto a uno para pasarle a otro. Esta decisión, que beneficia hoy a la Provincia –y por supuesto nosotros como bonaerenses siempre vamos a querer que esté mejor–, el día de mañana, en caso de que la desigualdad se traspase a una provincia, da lugar a que suceda algo similar.

Juan Manuel ValdÉS

Legislador del Frente de Todos por CABA

No podemos escapar a una situación de controversia y de discusión que está habiendo, pero sabiendo que las discusiones son lógicas cuando hay decisiones concretas que se tienen que tomar. Hubo que tomar esta decisión, que no es en contra de nadie, sino que se trata de corregir una situación de otro gobierno, y que ya había sido debatido entre ambas jurisdicciones. En la Legislatura hemos tenido varias actitudes de acercamiento en el marco de la pandemia, y las vamos a seguir teniendo porque tenemos especial interés en que los vecinos y vecinas de la Ciudad tengan el mejor Estado que puedan tener. Aprobamos un endeudamiento porque sabíamos que iba a ser necesario tener financiamientos extras. Vamos a acompañar cada esfuerzo que haya que hacer para que no se desfinancie el gobierno de la Ciudad. Sabíamos que iba a haber una definición, pero no el momento; motivos sobraban”.

Marcelo Feliú

Presidente de la comisión de Presupuesto del Senado bonaerense

La coparticipación cedida a la Ciudad por la Nación compensó en exceso el gasto por el traspaso policial, por lo que la decisión presidencial aporta un principio de equidad para atenuar el desequilibrio estructural de reparto de recursos hacia nuestro distrito.

La provincia de Buenos Aires padece un desequilibrio estructural histórico, porque contribuye con el 38% del PBI y recibe solo el 21% de los recursos tributarios de coparticipación nacional. Esta inequidad hacia la Provincia se agravó con la cesión del 2,34% de coparticipación correspondiente a la Nación hacia CABA en 2016, restringiendo la capacidad del Tesoro Nacional de asistir a la Provincia y favoreciendo la fortaleza fiscal de la Ciudad.

El Presidente Alberto Fernández procuró paliar esta situación inequitativa recuperando 1 punto de los 2,34 que se había transferido a la Ciudad en 2016 y luego otorgándolo a nuestra Provincia. El importe anual recuperado ronda los 30.000 millones de pesos anuales y significa para la Provincia un incremento constante de fondos recibidos en forma automática que le otorga un mayor margen de autonomía fiscal.

Francisco “Paco” DurañoNa

Presidente de la comisión de Legislación General

La decisión del Presidente Alberto

Fernández de recuperar un poco más de un punto de coparticipación, que de manera absolutamente injusta e ilegal le había entregado el expresidente Mauricio Macri a la Ciudad de Buenos Aires en 2016, es un acto de pura equidad. De equidad fiscal, redistributiva y federal.

La decisión de cederle ese punto de coparticipación a la Provincia que dispuso Alberto Fernández en el marco del conflicto con la Policía Bonaerense es importantísima, considerando la brutal caída que ha tenido nuestro distrito en materia de coparticipación desde mediados de la década de 1980 hasta acá. Más que nada, si uno analiza que la provincia de Buenos Aires aporta alrededor de un 40% de los recursos del Estado nacional para redistribuir en concepto de coparticipación y solo recibe un 22%.

Por eso la inmensa mayoría de los gobernadores apoyaron la decisión de Alberto Fernández y por eso, una vez más, surgió la incoherencia de los dirigentes de Cambiemos, que se rasgan las vestiduras hablando de federalismo hoy y aplaudieron a rabiar cuando el expresidente Macri, su líder político, decidió concentrar coparticipación, poder y recursos en la Ciudad de Buenos Aires.