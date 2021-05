La fiscal penal de Derechos Humanos de Salta, Verónica Simesen de Bielke, ratificó que denunció penalmente a Martín Grande (legislador nacional por esa provincia en la Cámara baja perteneciente al PRO), quien se había referido a ella como “atorranta”, “ineficiente” e “incapaz”.



“Es inadmisible. Desde el año pasado viene agrediéndome”, aseguró Bielke en referencia a la denuncia que realizó días atrás contra el diputado opositor, quien en declaraciones que formuló en una radio de esa provincia se refirió a la fiscal como “atorranta”, a quien también calificó como “ineficiente” e “incapaz”.



La denuncia fue realizada ante la jueza de violencia de género y ante el Inadi. La fiscal consideró que “han sido muy fuertes los agravios”, y aseguró que “no es la primera vez que el diputado hace algo así. Él suele referirse así a las mujeres en general, pueden dar fe de eso las mujeres que han trabajado con él en su radio”.



En una entrevista en su propio medio, Martín Grande, se refirió a la fiscal como “una absoluta ineficiente funcionaria” y aseguró que se dedica a “la caza brujas y brujos”. “Lo que hizo esa fiscal no tiene nombre. Es una verdadera incapaz, miran para el lado que les conviene (...) Vamos viejo, haceme el favor, no me la pongas de ejemplo. Me parece a mí que es una atorranta, mirá”, manifestó durante el reportaje.



Por su parte Bielke destacó “la dimensión que tomó esto y que se comience a denunciar esta violencia de género”. “Yo me caracterizo por no dejar de ser femenina” señaló la fiscal que además agregó “no me callo y eso molesta en una provincia totalmente patriarcal, donde las mujeres cuando hablamos molestamos”.



Finalmente, la fiscal destacó las adhesiones y muestras de solidaridad que recibió y sentenció vehementemente sobre este tipo de actitudes en contra de la mujer: “Voy a seguir peleando aunque moleste”.