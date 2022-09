Vuelve el servicio de trenes de carga entre Argentina y Paraguay

Volvió a funcionar ayer el servicio de tren de carga internacional entre Argentina y Paraguay de la línea Urquiza, tras estar suspendido por siete años.

El viaje de reactivación de la línea fue llevado a cabo pasado el mediodía entre la ciudad de Posadas, en la Argentina, y Encarnación, en Paraguay, a través del puente internacional San Roque González de Santa Cruz.

De manera previa tuvo lugar un acto en el que participaron el presidente de Trenes Argentinos Cargas (TAC), Daniel Vispo; el director de Explotación de TAC, Juan Manuel Ro; el gerente de la línea Urquiza Cargas, Mario Arellano; la gerenta Comercial de TAC, Martina Laplane; y representantes sindicales.

En ese marco, Arellano destacó: “Para nosotros es un día más que grato y es algo especial, porque es el retorno a Paraguay después de siete años que no pasan mercaderías nacionales y más de once años que no vienen de Paraguay para acá”.

Asimismo, el gerente afirmó que “es un pilar cumplido más que genera trabajo, una reducción en los costos para las economías regionales, y en este caso las internacionales, porque que el ferrocarril ruede es un beneficio para todos”.