Indignante robo en una casa de El Mondongo

Los robos en la ciudad de La Plata no cesan y en las últimas horas hubo que lamentar un nuevo incidente, otra vez en El Mondongo, sin dudas uno de los barrios más castigados por la inseguridad.

Fuentes policiales indicaron que un grupo de delincuentes ingresó a las 8 de la mañana del jueves a una casa emplazada en las calles 119 entre 65 y 66, en momentos en que la dueña se ausentó unos minutos. Ella había ido a ducharse a la vivienda de su madre, que reside en la parte trasera del terreno.

Sin llamar la atención de nadie, los cacos ganaron el interior y comenzaron a recorrerlo, mientras se iban apoderando de diferentes elementos que consideraron de valor.

De acuerdo a la propia víctima, que hizo su descargo en las redes sociales, le sustrajeron una billetera con dinero en efectivo dentro y con la tarjeta de débito, además del DNI.

No conformes, también se apoderaron de una notebook nueva que contenía “información importante”, según la damnificada. Con el botín asegurado, y antes de que llegara alguien, los cacos se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Hasta el cierre de esta edición permanecían en la clandestinidad.

Para poder dar con ellos, agentes de la comisaría Novena, con jurisdicción en la zona, analizan las cámaras de seguridad de las inmediaciones con el fin de averiguar si en alguna de ellas quedó registrado el accionar delictivo.

“Esto no termina más”

“No se puede vivir así, no podés ni bañarte tranquila”, se lamentó la víctima, y añadió: “Es una sensación horrible que se metan y revisen todas tus cosas, me siento totalmente ultrajada y siento que esto no se termina más. Fue a plena luz del día y horario de colegios, donde hay gente por todos lados. Ya no sé qué tiene que hacer uno, es tan triste ver mi barrio de siempre transformarse en esto. Se llevaron todo mi esfuerzo”.

Los vecinos se mostraron indignados por el nuevo atraco y volvieron a reclamar mayor presencia policial y patrullajes.