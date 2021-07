A los tiros por las calles de Villa Castells mientras la Policía no hace nada

Una grave situación se vivió este mediodía en Villa Castells cuando tres niños salieron armados con un rifle a cazar pájaros y terminaron tirándole un piedrazo a un patrullero.

Todo sucedió en la zona de 5 entre 503 y 504, cuando los menores, de aproximadamente diez años y acompañados por un perro, salieron con un rifle de aire comprimido y empezaron a disparar, generando un gran terror entre los vecinos del barrio, que denuncian que son frecuentes estos episodios.

“Siempre están en la calle con gomeras y armas y nadie los detiene a pesar de los daños que provocan en vehículos y propiedades”, relató una frentista, que aseguró que “vivimos con miedo”.

Tras un llamado al 911, se hizo presente un móvil de la fuerza, que no solo no pudo evitar la acción de los involucrados, sino que terminó recibiendo un piedrazo. De más está decir que los implicados siguen libres y no fueron siquiera identificados.