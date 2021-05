Se dio a conocer el video del bestial homicidio de Romero

El asesinato de Rubén Fleitas, el joven de nacionalidad paraguaya de 23 años a quien acribillaron a sangre fría el pasado lunes en Melchor Romero, continúa causando estupor entre los platenses. No solo porque sigue impune pese a la brutalidad del ataque, en donde los criminales dispararon cerca de 30 veces, sino porque ayer se dio a conocer el video en donde quedó registrado el suceso.



La víctima se encontraba sentada sola en una moto de su propiedad, en la puerta de un supermercado ubicado en 167 entre 523 y 524. Eran las 18.30, todavía no había caído el sol y había una moderada circulación por el lugar. Nada de eso les impidió a los “sicarios”, de acuerdo a la definición de un jefe policial, actuar como actuaron. Pese a que había al menos cinco personas allí presentes, a metros del damnificado y saliendo del comercio, los malvivientes se acercaron a la vez, se pusieron a escasos centímetros del ciclomotor y, sin mediar palabra, abrieron fuego.



Los cinco individuos que allí había, tanto hombres como mujeres, salieron despedidos de inmediato, regresando al local y refugiándose en su interior, desconociendo a ciencia cierta lo que estaba ocurriendo. La balacera duró aproximadamente diez segundos, en los cuales le efectuaron a Fleitas 28 tiros. “Fue una ráfaga, un proyectil detrás de otro. Le vaciaron los cargadores”, admitieron voceros con acceso a la investigación.



Consumada la agresión, sus ejecutantes volvieron tras sus pasos y escaparon por el mismo lugar en el que arribaron, perdiéndose de vista a las corridas y cuando dos osados testigos salieron del súper, se los cruzaron.

Hecho impune



Los agentes de la comisaría Decimocuarta que tomaron la denuncia constataron que el perjudicado no tenía signos vitales y convocaron a una ambulancia, cuyos paramédicos confirmaron el deceso. Se le dio intervención entonces a los detectives del Gabinete de Homicidios de la DDI, que comenzaron una pesquisa que continúa hoy en día. “Hasta el momento, no tenemos nada”, se limitaron a decir, a pesar de que ya pasaron cinco días del hecho.



De acuerdo a la operación de autopsia, de los 28 tiros siete se alojaron en su cabeza, varios de ellos en la cara. “Lo remataron ya en el piso”, aseveró un portavoz. El mismo indicó que desde el minuto uno se tomó la causa como un presunto ajuste de cuentas, por la mecánica del crimen y porque a Fleitas, con antecedentes penales, ya habían intentado asesinarlo en otras dos oportunidades, al igual que a su padre. Sin embargo, no cierran otras posibilidades, como la de un presunto robo. “No descartamos nada, pero la del asalto es la teoría menos plausible porque no le sacaron nada y fueron directamente a dispararle. De hecho, ni siquiera le dijeron algo. Lo vieron y dispararon, sin mediar palabra”, continuó.



La causa está siendo investigada por la fiscalía penal actuante bajo la carátula, por el momento, de “homicidio calificado por el empleo de arma de fuego”.