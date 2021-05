Disparos e intento de saqueo en un comedor

Momentos de pánico y extrema tensión se vivieron en las últimas horas en un comedor del barrio La Unión de Tolosa, hasta donde se acercó un grupo de personas fuertemente armado que quiso saquear el lugar. Para conseguirlo, no dudó en efectuar una serie de disparos que por fortuna no lastimaron a nadie, informaron ayer fuentes policiales.



Por lo que este multimedio pudo saber de voceros oficiales de la investigación, los salvajes se acercaron durante la noche del jueves hasta el lugar ubicado en 521 entre 121 y 122, donde se encuentra el comedor Okarikuna, perteneciente al Frente de Organizaciones en Lucha y que es llevado adelante por mujeres que ayudan a más de 100 familias del barrio. “Intentaron entrar para apoderarse de diferentes elementos de valor”, contó un portavoz ante Trama Urbana.



Lo cierto es que no pudieron conseguirlo, pero entonces los implicados sacaron a relucir la parte más salvaje de su accionar. Amenazando a los presentes con pistolas, “llegaron hasta efectuar algunas detonaciones”, explicó una fuente, aunque “por suerte no hubo que lamentar heridos de ningún tipo”.

“Hacemos responsable a la Policía”



Sin embargo, a una frentista que, alarmada, se comunicó con el 911 para pedir ayuda, “le tiraron piedrazos al auto y a su casa, y después tiros al aire”, sentenció una referente del sitio atacado. Y amplió: “Llamamos a la Policía y un patrullero se acercó a la esquina, pero se fue. No volvieron más, pese a que estas personas continuaron ahí otro rato”.



En ese sentido, desde la propia organización responsabilizaron a través de un comunicado a las fuerzas de seguridad por liberar el lugar para que esta banda actúe y amenace de forma constante a los vecinos de la zona.



Expusieron: “Se llamó al 911, pero no respondió y le dio vía libre al accionar de estos grupos delictivos, que continuaron con una gran balacera por las calles del barrio. Hacemos un llamado urgente a las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto. Exigimos que no se libere la zona y hacemos responsables a la Policía por la integridad física de nuestras compañeras y de las demás personas del área que se encuentran enfrentando esta situación”.



Si bien se radicó la correspondiente denuncia por “tentativa de robo y daños”, que recayó en la comisaría Sexta, con jurisdicción en la zona, hasta el cierre de esta edición no solamente no se había logrado aprehensión alguna, sino que ni siquiera los agentes policiales habían logrado identificar a los responsables. Así, continúan prófugos y ahora los detectives analizan las cámaras de seguridad de las inmediaciones para tratar de localizar a los involucrados.



“Estamos trabajando para resolver el tema en base a lo denunciado por las víctimas”, se limitó a puntualizar un jefe policial en diálogo con este diario.