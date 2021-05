Encontraron a una nena de 13 años y dijo haber sido secuestrada

Un extraño episodio tuvo lugar en la localidad de Berisso, cuando una menor de 13 años fue encontrada desorientada caminando por la vía pública y al momento de ser atendida, refirió que había sido secuestrada. Una mujer de la zona la vio caminando sin rumbo y decidió llamar a la Policía. Cuando los agentes arribaron, se toparon con esa estremecedora historia.



El hecho se registró durante la noche en el barrio Los Talas, en la intersección de la avenida Montevideo y calle 74. En esa dirección, una vecina alcanzó a divisar a una nena que iba por calle como si estuviera perdida y en estado de shock, por lo que se comunicó con el 911 para solicitar asistencia.



Un patrullero se hizo presente y luego arribó una ambulancia del SAME, con el objetivo de realizar los primeros chequeos. Pero lo que vino después llamaría poderosamente la atención de los médicos y los uniformados, ya que la menor contó que vive en Parque Patricios, en Capital Federal, y que la habían raptado en Constitución en horas del mediodía.



Según lo que narró la chica, sus captores la soltaron en Berisso. A pesar de sus palabras, el episodio no quedó del todo claro, ya que la adolescente aseguró no recordar nada de lo que había pasado.



Mientras tanto, una segunda hipótesis que está bajo investigación señala que en realidad no se trató de un secuestro, sino que la menor era problemática y tenía la costumbre de encontrarse con desconocidos que contactaba por las redes sociales.