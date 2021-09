A mano armada, motochorros asaltaron a un joven en 26 y 61

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la ciudad, ya que una mujer fue asaltada por tres motochorros armados, que le quitaron la bicicleta en la que se desplazaba y se dieron a la fuga, permaneciendo prófugos al cierre de esta edición.

Según trascendió, la damnificada esta domiciliada en la localidad de Altos de San Lorenzo y le habían prestado una bici para poder regresar a su hogar, ya que eran cerca de las 6:30 de la madrugada. Sin embargo, cuando estaba por la zona de 26 y 61, tres sujetos arriba de una moto se cruzaron en su camino y le impidieron el paso.

La damnificada, de 23 años, fue abordada por dos de los maleantes, mientras que el tercero se quedó a bordo de la motocicleta. Uno de los hampones la amenazó apuntándole con un arma de fuego, mientras que su cómplice le revisaba los bolsillos en búsqueda de su celular y su billetera.

No obstante, para “fortuna” de la muchacha, no llevaba ninguna de las dos cosas consigo, por lo que los maleantes decidieron llevarse la bicicleta, no oponiendo ella ningún tipo de resistencia por temor a ser lastimada por los delincuentes. Una vez con el rodado en su poder, los individuos se subieron a la moto en la que llegaron y se dieron a la fuga velozmente con la bici a cuestas, perdiéndose de vista.

Conmocionada por lo sucedido, la joven decidió radicar inmediatamente la denuncia, aunque por el momento la Policía no tiene pistas de ningún tipo que puedan dar con el paradero o la identidad de los autores del hecho. Ahora, resta que se lleve a cabo el análisis de las cámaras de seguridad de las inmediaciones, con el objetivo de poder esclarecer lo sucedido.

Un dato no menor es que los malhechores, antes de escapar, la amenazaron y le dijeron que se fuera sin mirar. En cuento a la bici robada, la misma es una mountain bike modelo Vikinex de color negra, verde y amarilla.

Cabe mencionar que en la jornada de ayer, precisamente tres sujetos en moto también intentaron cometer un asalto a unas calles de allí. Fue en la zona de 117 y 70, donde tres hampones atacaron a dos muchachos que lavaban su motocicleta en la vereda (más detalles en la página 13), por lo que no se descarta que pueda tratarse de los mismos individuos.

De igual modo, en Los Hornos ayer también sucedió un hecho muy parecido, en 140 y 68, donde motochorros asaltaron a un repartidor y le quitaron su vehículo. “Hubo al menos seis disparos”, dijo un testigo del asalto (ver página 15).