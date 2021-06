A plena luz del día y con una cámara filmándolo, robó igual en 15 y 70

Un solitario delincuente hizo de las suyas en las últimas horas en nuestra ciudad, a plena luz del día y siendo filmado por una cámara de seguridad. Pese a todo eso, permanece prófugo, ya que la Policía no pudo identificarlo.



Por lo que se puede ver en el registro fílmico, todo tuvo lugar a las 18.30 del domingo en 15 entre 70 y 71, cuando el hampón se acercó a un auto estacionado y lo tanteó. Al no haber transeúnte alguno, agarró una piedra y le reventó una de las ventanillas traseras. Sin pérdida de tiempo, se abalanzó, abrió la puerta y sacó del exterior todo lo que encontró a mano.



Una vez asegurado el botín y antes de que pudiera acercarse alguien, se dio a la fuga y hasta el cierre de esta edición nada se sabía de él. Por lo que este multimedio pudo saber, se apoderó de los papeles del coche, una agujereadora que había en el baúl y también de una rueda de auxilio.



Agentes de la comisaría Octava, con jurisdicción en la zona, analizan las cámaras para poder ubicarlo, aunque todavía no lo consiguieron pese a que el rostro se le ve nítidamente.



Los vecinos del área admitieron que “la cuadra es muy castigada por la inseguridad”.