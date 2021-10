A poco más de seis años del femicidio de Evelyn, la recordaron a pura emoción

A poco más de seis años del femicidio de Evelyn Herrera en Berisso, que la Policía Bonaerense quiere hacer pasar ridículamente hasta el día de hoy como un burdo suicidio, ayer se descubrió un emplazamiento en la vecina ciudad, donde la víctima era oriunda y donde viven sus familiares.

El Municipio de Berisso a través de la Dirección de Mujer, Género y Diversidad, en conjunto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, realizó un acto para recordar a la adolescente, quien apareció sin vida el 2 de octubre de 2015.

Su cuerpo fue descubierto en un terreno baldío de las calles 12 y 168, lugar donde se llevó a cabo un acto y se ubicó una señalización para recordarla.

Del recuerdo participaron la madre de la joven, María de los Ángeles Bernal, y su tía Fanny Bernal, junto al intendente de Berisso, Fabián Cagliardi; la subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Flavia Delmas; la directora de Mujer, Género y Diversidad, Marina Peñalba; el subsecretario de Tierra, Vivienda y Hábitat, Gabriel Marotte, y Marta, la madre de Johana Ramallo, entre otras personalidades.

Testimonios

Fanny recordó a quienes fueron los precursores para que la causa, que había sido archivada seis meses después del hecho, fuera reabierta. “Carlos Festa en un principio nos acompañó mucho y luego el abogado Dante Calderón y Luis Basualdo, para que el crimen de mi sobrina no quede impune. Evelyn no está, pero todas nosotras sí estamos para pedir justicia”.

Delmas, en tanto, señaló que “desde el Ministerio desarrollamos el Programa Memoria para que nunca más haya un femicidio en la provincia de Buenos Aires. Nuestro objetivo es poder acompañar a los familiares de Evelyn, y de todas las víctimas de violencia de género que siempre lucharon por la justicia y la verdad”.

También se llevó a cabo una intervención artística con la participación de estudiantes de la Escuela de Arte, de la Escuela Técnica y de las Escuelas Secundarias n° 1 y n° 14.

Un burdo crimen que los agentes de la fuerza intentaron hacer pasar por suicidio

Evelyn fue vista con vida por última vez el 18 de septiembre de 2015, cuando salió de su casa para ir a la secundaria. Tras dos semanas de búsqueda, su cadáver, con el rostro desfigurado, fue hallado en 12 y 168 por dos jóvenes que caminaban por el Terraplén Costero de Berisso, en un lugar inhóspito.

Llevaba puesto la misma ropa del día que desapareció y junto a sus restos se encontró una carta de despedida, motivo por el cual la primera hipótesis fue la del suicidio.

Sin embargo, nunca se descartó la idea de un homicidio ya que había varias incongruencias en la causa. Por ejemplo, la cara severamente lastimada, pero, además, las prendas que tenía estaban secas cuando se había desatado una fuerte tormenta en los días previos al hallazgo. Sus allegados siempre se preguntaron cómo podía ser que no se hubiera mojado ni embarrado la ropa, cuando además el sitio era prácticamente un lodazal. Lo que siempre creyeron ellos fue que el cuerpo fue plantado en el lugar, y que su muerte fue cercana al momento del descubrimiento porque no presentaba marcados signos de descomposición. De haberse quitado la vida cuando desapareció (15 días antes), el estado tuvo que haber sido, sin duda alguna, otro.

Además, la Policía Bonaerense peinó la zona en su totalidad junto a Gendarmería, Caballería y otras fuerzas. De hecho, pasaron varias veces por el área donde apareció el cadáver, pero extrañamente nunca lo vieron. En total se materializaron más de 60 rastrillajes.

Como si fuera poco, el celular de la menor lo tenía un joven que había estado con ella, quien da la casualidad que era el hijo de un comisario de Berisso que luego fue trasladado a La Plata. Además, una semana antes de haber desaparecido había grabado un video en contra del suicidio y ayudaba mucho a sus compañeros. “No era una chica con conductas suicidas”, siempre recalcó su familia, y la avalaron las pericias forenses.

Pese a todo eso, y en una clara maniobra de encubrimiento policial, la causa fue archivada en 2016, pero el abogado de la familia de Evelyn y Asistencia a la Víctima lograron reabrirla en 2018 y se hizo cargo de la investigación Ana Medina, de la UFI 1.

En diciembre de 2020, Gendarmería Nacional emitió un informe en el cual se determinó que, de acuerdo a cómo apareció el cuerpo, sumado a la conducta de la joven, era imposible que se hubiera quitado la vida, y los forenses que revisaron el expediente remarcaron que en el cuello había signos de asfixia.

Dante Calderón, el abogado de la familia de la víctima, le contó a Trama Urbana que “el cuerpo tenía tres estados distintos de descomposición, de los cuales dos no condicen con el estado del clima. Ella no tenía la mitad de la cara (se había dicho que había sido atacada por alimañas) y creemos que fue asfixiada en la parte de los huesos hioides; no tiene garganta. La tuvieron en un lugar cerrado y después la pusieron en el descampado”.