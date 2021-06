A una familia le robaron por tercera vez en pocos meses

La incontrolable ola de inseguridad en nuestra ciudad no da tregua y en las últimas horas se registró un nuevo robo en la localidad de Los Hornos. Un grupo de desconocidos ingresó a una vivienda rompiendo uno de los accesos y se llevaron todo lo que encontraron a su paso. Es el tercer episodio de esta naturaleza que sufre la familia en pocos meses.



El hecho tuvo lugar durante la noche en una casa ubicada en la zona de calle 161 y 70, en momentos en los que los delincuentes aprovecharon la ausencia de sus moradores y perpetraron el golpe. Para llevar a cabo el ilícito, arrancaron por completo la reja de una ventana trasera y para poder ingresar levantaron la persiana utilizando un crique.



Una vez que ganaron el interior de la propiedad y valiéndose de que la familia que reside allí no estaba presente, los malvivientes se tomaron todo el tiempo que quisieron para recorrer todas las habitaciones. Además de revolver todos los rincones, abrir cajones y armarios, los ladrones actuaron con una malicia sin límites, ya que también causaron destrozos al no encontrar lo que fueron a buscar.



Cuando a las pocas horas las víctimas regresaron a la finca, se toparon con un panorama angustiante, siendo la tercera vez que sufren un robo de esta naturaleza. Al entrar descubrieron ropa tirada por todos lados y varios objetos en el suelo, por lo que se presume que actuó más de una persona y que se tomaron un tiempo considerable para alzarse con el botín con el cual escaparon.



A pesar de las intenciones de los maleantes, se tuvieron que conformar con llevarse algunas monedas que encontraron allí, varias herramientas y, lo más curioso, se alzaron con los picaportes de todas las puertas. Con esos elementos, y tras romper todo lo que encontraron a su paso, los delincuentes se dieron a la fuga.



Las víctimas realizaron la denuncia correspondiente ante la comisaría y en el lugar trabajaron los peritos de la Policía Científica, quienes realizaron los trabajos preliminares para intentar identificar a los sospechosos. Mientras tanto, se analizarán las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores para recolectar imágenes que permitan reconstruir el hecho.