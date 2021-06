Saquearon una centenaria biblioteca

En otro lamentable episodio delictivo en Villa Elisa, una de las zonas más castigadas en la región junto a City Bell, sujetos desconocidos ingresaron durante la madrugada de ayer a una biblioteca popular, de la que se llevaron todo lo que consideraron de interés y escaparon a continuación con rumbo incierto, permaneciendo prófugos hasta el cierre de esta edición.



Fuentes policiales informaron que en esta ocasión los malvivientes hicieron de las suyas en dicho establecimiento, ubicado en 6 entre 43 y 44 de la localidad de la zona Norte platense y llamado Alejo Iglesias. Ganaron el interior sin llamar la atención de ningún vecino, lo recorrieron y se adueñaron de una computadora, un televisor, un DVD, impresoras y una fotocopiadora. “Eso sí, no se llevaron ni un libro”, ironizó una víctima, mientras que desde la biblioteca pidieron donada una PC, para poder seguir brindando el servicio: “Como saben, lo más importante es eso ya que ahí registramos los libros y los préstamos de los mismos. Estamos más que angustiados ante este desgraciado suceso, pero no vamos a bajar los brazos”.



Cabe aclarar que la biblioteca cumple hoy 101 años de vida tras haber sido fundada el 8 de junio de 1920, y que el suceso causó una fuerte indignación entre los vecinos. “Si había algo que faltaba ser robado, era esto. Ahora ya está, es un combo completo”, comentó un frentista.

En City Bell, un cesto de basura



En tanto, malvivientes entraron también durante la madrugada de ayer a un kiosco de 60 entre 163 y 164 y robaron una computadora, una plastificadora, el módem del lugar y el dinero que había. Con el botín asegurado, huyeron y no fueron aprehendidos.



A su vez, cacos se llevaron nada menos que el portón de dos hojas de alambre de una casa de 7 y 508, en Gonnet, mientras que de una vivienda de 14 entre 473 bis y 474, lo que se apoderaron fue el cesto de basura, durante la noche del sábado. Ambos sucesos no fueron esclarecidos.



“Escuché ruidos pero no salí por temor. A la mañana siguiente cuando fui a ver qué había ocurrido, descubrí que se habían llevado el cesto. Es una vergüenza lo que está pasando en City Bell”, se lamentó la damnificada.



Por último, tres hombres y una mujer asaltaron a punta de pistola un supermercado de 44 entre 128 y 129 de Berisso. Tras amenazar a los presentes, se alzaron con la plata de la caja registradora y escaparon en una camioneta que robaron a unos 100 metros del comercio y que estaba estacionada.