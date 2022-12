Acosador, en bici y desnudo, suelto por 64 y 115

Una mujer de El Mondongo denunció que fue perseguida y acosada por un hombre que circulaba desnudo en una bicicleta.

La víctima relató que todo ocurrió ayer a la madrugada y que el sujeto salió de entre los árboles, en la zona de 64 y 115.

“Volvía a mi casa caminando por 115 para no cruzarme con drogadictos ni degenerados”, dijo, y agregó que entonces apareció el individuo. “Me siguió como tres cuadras y lo ignoré pensando que era un pibe común, pero llegué a la esquina de 64 y salió con la bici completamente desnudo de la cintura para abajo. Se me tiró encima como para tocarme y empecé a gritar, atiné a correrme y se fue en bolas en bici por 64. No sé qué hacer, estoy muy angustiada”.