Acusó a un joven de estafa, lo molió a palos y lo secuestró

Durante la jornada pasada, agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata arrestaron a un hombre de 29 años, acusado de haber gol­pea­do y secuestrado a un muchacho que habría intentado estafarlo, informaron voceros oficiales.

Según indicaron fuentes a Trama Urbana, el arresto fue tras un allanamiento realizado en una vivienda de 531 y 131, en la localidad de San Carlos. Allí, se encontraba el implicado, identificado como M. M. P.; aunque la historia inició el pasado 1° de junio, cuando otro joven fue acusado de robarle 5.000 dólares y 300.000 pesos a su exsuegra.

Este incidente tuvo lugar en un domicilio de 519 y 152, en la localidad de Melchor Romero. Tras lo sucedido, la hija de la mujer realizó publicaciones en las redes sociales relatando todo y fue allí cuando M. M. P. le envió un mensaje. “Lo tengo yo. Me compró un celular y me quedó debiendo doscientos mil pesos, si vos me traes esa plata o algo de valor, yo te lo entrego. Este gato vino acá drogado con dólares, le vendí yo la moto en $3.000.000, yo la moto no se la voy a entregar porque yo firmé el boleto de compraventa y lo tengo filmado, así que hasta que él no me entregue la plata yo no le entrego la moto”.

El relato estaba acompañado de audios y videos donde se ve en la vereda al joven, golpeado, dialogando con M. M. P. y refiriendo: “Yo te voy a traer la plata”. Fue así que la DDI inició tareas investigativas y pudieron dar con el sospechoso.

De esta manera, arrestaron a M. M. P. y se lo imputó por los delitos de “extorsión y privación ilegítima de la libertad”. El caso recayó en la Unidad Funcional de Instrucción N°6 y, durante el procedimiento, se incautaron un celular y la documentación de una moto.