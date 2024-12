Apelarán la condena al parricida Martín del Río

Mónica Chirivin, la abogada de Martín del Río, el condenado a prisión perpetua por el doble parricidio de sus padres en Vicente López, confirmó que apelará la sentencia dictaminada por la jueza María Coelho, luego de que un jurado popular lo encontrara culpable de los crímenes.

La letrada mencionó: “No nos olvidemos que hay un jurado contaminado, que es algo que ya se sabía y que la Fiscalía tenía un dominio absoluto de las pruebas, así que está todo como se esperaba”. Asimismo, explicó: “Lo bueno de esto es que hay más de 20 reservas que se hacen para la casación y bueno, iremos allí y ahí todas las irregularidades y barbaridades que se cometieron, saldrán a la luz”.

Además, Mónica detalló: “En casación tal vez se revierta, como corresponde, pero no me quejo del veredicto, yo estoy muy conforme con mi trabajo y con el de Gastón, hemos hecho lo que se pudo con nada, así que es muy difícil todo. La sensación es la que esperaba, a mí no me sorprende”.

Añadió que “la fiscalía hacía lo que se le daba la gana y yo incorporaba prueba, yo no podía. Pero nosotros teníamos, sabíamos que esto podía pasar porque la fiscalía tiene elementos tecnológicos que no los tiene nadie”. En cuanto a la salud del acusado, mencionó que “su salud está muy deteriorada”.

Por último, explayó que “era previsible que esto pasara y tengo formuladas no menos de 20 reservas en los cinco días de debate. Así que estamos muy tranquilos para ir a casación”.

Sangre fría

Martín Del Río cayó tras ser individualizado como el “caminante encapuchado” que se observó en las cámaras de seguridad el día del crimen. Los fiscales afirmaron que ingresó a la casa de sus padres por el garaje y llevó a cabo “un plan que previamente había diagramado”.

Aseveraron que baleó a su padre en “la zona cervical derecha, intercostal izquierda y en el muslo izquierdo”, mientras que enseguida le efectuó un disparo a su madre a una distancia de menos de 50 centímetros: “El proyectil ingresó por la zona superior a la ceja derecha generando la pérdida del globo ocular derecho, todo lo cual provocó la muerte inmediata”.

Para los fiscales, el móvil del doble parricidio fue económico y sobre ello, mencionaron una frustrada operación inmobiliaria por la cual las víctimas pensaban que ese mismo día iban a mudarse a un lujoso departamento del edificio Chateau Libertador del barrio porteño de Núñez, que el acusado nunca pudo concretar.

Asimismo, también se estima que las víctimas iban a descubrir los manejos financieros que había tenido en los negocios familiares.