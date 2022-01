Atacó a machetazos a un pitbull

Una mujer de la localidad de Berisso denunció que un sujeto atacó salvajemente a machetazos al pitbull que pertenece a su sobrino. Según trascendió, ya realizaron la denuncia correspondiente, pero hasta el momento poco se sabe del agresor. Es el segundo episodio de esta naturaleza en las últimas horas.

Al parecer, todo comenzó cuando el pastor belga del vecino deambulaba por la zona y Rojo (tal es el nombre del can), saltó y comenzó a correrlo hasta dentro de su galpón ubicado sobre la calle 20. Allí comenzó una riña entre ambas mascotas y el sujeto no tuvo mejor idea que intervenir, pero no lo hizo de la mejor manera.

Según denunciaron, atacó a machetazos por todo el cuerpo al pitbull, dejándolo con graves heridas cortantes a la vista. Por esta razón, tuvieron que realizarle varias costuras, y a la vez le suministraron medicamentos para tratar las lesiones. Por otro lado, afirmaron que el acusado tiene cuatro canes y una decena de gatos totalmente abandonados.

Otro hecho similar que fue informado por Trama Urbana en su edición anterior sucedió en Lisandro Olmos, donde un individuo le pegó con un machete al perro de una mujer, provocándole cortes en su hocico y cabeza.