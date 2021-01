Ataque brutal en pleno centro: denunció que su ex la molió a golpes y que intentó atropellarla y ahorcarla

Una joven sufrió un brutal ataque dentro de su inmueble ubicado en pleno centro platense. Allí estuvo a punto de perder la vida y, de acuerdo a sus palabras, el responsable fue nada menos que su exnovio. No solo la golpeó, sino que también intentó atropellarla con el auto, asfixiarla, le provocó diferentes lesiones, pretendió agredirla con un arma blanca y, como si fuese poco, le desvalijó la casa, apoderándose de dinero en efectivo y otros elementos de valor que encontró.

La víctima, que radicó la correspondiente denuncia en la Comisaría de la Mujer y de la Familia de La Plata, indicó que el gravísimo incidente tuvo lugar durante el fin de semana en un departamento de la calle 10 entre 43 y 44. Todavía el responsable permanece libre.

De acuerdo a lo que ella publicó luego en las redes sociales, el hombre, de quien se separó hace dos semanas, llegó alrededor de las 2 de la mañana del sábado al domicilio. “Vino a mi casa, me agredió física y verbalmente, intentó chocarme con el auto, me quebró la muñeca, amenazó con pegarle a mi hija y me ahorcó hasta dejarme inconsciente en el suelo”, relató, evidenciando así otro despiadado episodio de violencia de género. Claro que el tormento no terminaría allí, sino que el salvaje “me pisó la cabeza” y “pretendió lastimarme con un cuchillo”.

Saqueo

Tras el bestial suceso, la damnificada se trasladó horas después, ya durante la mañana, a un centro médico para ser asistida.

Luego se presentó en la mencionada seccional policial para denunciar lo ocurrido, ya con un yeso en su brazo derecho debido a los golpes sufridos.

En ese interín, el individuo regresó al inmueble aprovechando que el mismo estaba vacío y se apoderó de diversos elementos que consideró de interés. “Cuando volví a casa me encontré con el departamento totalmente desvalijado y con que se había llevado además mis $30.000 de ahorros que tenía en un cajón y herramientas”, mencionó.

La mujer, que maneja un emprendimiento propio en nuestra ciudad, tiene miedo también porque acaba de enterarse de que el hombre “ya tiene cinco denuncias de la mamá de su hija”. Y además, pese a la pesadilla que vivió, él continúa libre.

Ante esto exigió medidas de protección y la inmediata detención del imputado.