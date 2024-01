Aunque identificados, los asesinos de Umma siguen prófugos

Dos de los cuatro sospechosos de haber participado en el crimen de Umma Aguilera, la niña de nueve años que fue asesinada el lunes de un balazo en la cabeza durante un intento de robo en el partido de Lomas de Zamora, tienen antecedentes penales. Uno de ellos fue identificado por una huella en el coche que habían sustraído para cometer el crimen.

“Nos encontramos con cuatro delincuentes que son mayores de edad, pero jóvenes. Viven en el mismo barrio donde cometieron el delito, con una conducta que es difícil de explicar desde la racionalidad, porque frente a un auto que no podían robar, disparan, matan a una nena, y ahora tienen que enfrentar un cargo por homicidio”, dijo Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense.

Patricio García (22) es por el momento el único detenido y tiene antecedentes por un “robo agravado” en la misma jurisdicción en la que tuvo lugar el asesinato de la menor, hija de una pareja de oficiales de la Policía Federal Argentina (PFA), uno de ellos custodio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Allanamientos de urgencia

El salvaje fue capturado el mismo lunes a la tarde por efectivos de la Policía bonaerense durante un allanamiento de urgencia realizado en su domicilio, a unos cinco kilómetros del lugar del crimen. Ahí se le secuestraron ocho celulares, tres municiones, una notebook y una campera similar a la que llevaba uno de los homicidas de Umma, que quedó registrado en filmaciones de las cámaras de seguridad.

Quedó a disposición del juez de Garantías 4, Sebastián Monellos, quien lo indagó anteayer por el delito de “tentativa de robo agravado y homicidio criminis causa” y se negó a declarar.

Por su parte, se realizaron allanamientos en viviendas de las localidades de Villa Fiorito y en Villa La Cava del distrito de Lomas de Zamora para dar con los otros tres prófugos, con resultados negativos porque no los localizaron. Sí secuestraron prendas similares a las que portaban los autores del hecho.

Pelusa y Barrita

Sin embargo, los investigadores aseguraron tener datos sobre ellos, que permanecían prófugos hasta el cierre de esta edición. Uno, identificado por las iniciales M. P. R. M., es un joven de 20 años al que se ubicó por una huella digital hallada dentro del Toyota Corolla que utilizaron para asaltar a los padres de Umma.

Ese rodado había sido sustraído minutos antes a su dueño durante un asalto a mano armada cometido en Lomas de Zamora por cuatro cacos, y fue hallado abandonado tras el crimen de la niña en Villa Centenario.

Sobre ese sospechoso, los voceros señalaron que tiene dos antecedentes en la ciudad de Buenos Aires: uno por “encubrimiento”, en junio de 2022, y otro por “hurto”, ocurrido en mayo del 2023.

El segundo de los homicidas fue identificado con las iniciales A. E. R., alias Pelusa, de 20 años. Posee similitudes físicas con uno de los asesinos captado por las cámaras de seguridad de Villa Centenario. Sobre el tercer buscado, responde a los apodos de Baltazar o Barrita, pero todavía no se logró establecer su identidad.

Los vecinos marcharon a la comisaría para exigir justicia

Cientos de vecinos de Villa Centenario realizaron una marcha hacia la comisaría de esa localidad en reclamo de mayor “seguridad” y “justicia” por el crimen de Umma.

La convocatoria comenzó a las 19 del martes en la esquina de Pío Baroja y París. Fue en dicha localidad del partido de Lomas de Zamora, en el sur del conurbano, donde el lunes se produjo el asesinato de la niña.

Posteriormente, con la llegada de los primeros manifestantes, comenzó un sostenido aplauso que se extendió por más de 15 minutos, mientras se formó una ronda encabezada por niños de la misma edad de la víctima.

“Justicia por mi amiga!”, “Basta de inseguridad”, “Siempre en nuestros corazones”, “Te voy a extrañar”, “Umma te extrañaremos”, fueron algunos de los carteles que llevaban en sus manos las criaturas.

Una de las menores no pudo contener el llanto y se abrazó fuertemente a su mamá, quien contó: “Quiso venir, es compañerita de escuela (de Umma) desde salita de 3 y ahora la quería llevar un ratito para atrás para que se calme y no quiere, se quiere quedar acá. No es justo que mi hija tenga que hacer un cartel pidiendo justicia para su amiga”.

A las 19:30, los vecinos comenzaron a movilizarse unas 16 cuadras a pie, gritando por “justicia”, hasta la comisaría 7ma. de Villa Centenario, donde se encuentra detenido Patricio García (22), el único arrestado hasta el momento.

Al llegar, un vallado impidió que los manifestantes se acercaran a la puerta de la seccional y, luego de unos minutos, miembros del grupo de Vecinos Unidos de Villa Centenario ingresaron para mantener una reunión con el nuevo comisario.