Avalancha de robos en el Parque Ecológico

Nuevamente un sector de Villa Elisa, lindante al Parque Ecológico, volvió a ser el sitio perfecto para la delincuencia, ya que en las últimas horas se perpetraron al menos tres violentos robos que incluyeron palazos y todos regidos por un mismo denominador: la impunidad, ya que los implicados permanecen prófugos.

Uno de los sucesos tuvo como víctima a una menor de 17 años y a su novio de 18, que fueron abordados mientras caminaban por el camino Centenario y 426, a escasos metros del mencionado pulmón verde. El hampón, de acuerdo a las víctimas, fue un chico de unos 20 años de pelo rubio y ojos claros, “al parecer drogado” y que iba con una capucha negra y gris sobre la cabeza.

Bajo amenazas, y armado con un palo, les pidió la entrega de las pertenencias que llevaran consigo y así se apoderó del celular de ella. Su pareja, para evitar el asalto, lo increpó pero fue brutalmente golpeado y terminó tirado en el piso. Al ver esa acción, la joven tomó el mismo palo que había manipulado el caco y lo golpeó con el mismo en la espalda.

Ante eso, el malviviente se dio a la fuga por calle 426 hacia el barrio La Fortaleza, donde rápidamente se perdió de vista. Si bien hasta el momento los perjudicados no radicaron la denuncia porque “continúan en shock”, no descartan hacerla. Un familiar de la adolescente, sin embargo, dijo que el accionar de la Policía es nulo: “No hacen nada, los llamás y tardan dos horas en llegar”. Añadió que los vecinos están “hartos” y aseveró que no se ven patrulleros circulando por ningún lado. “Debería haber más seguridad”, finalizó.

Más casos

Claro que, además de ese caso, hubo que lamentar otros ya que, ahora dentro del Ecológico mismo, sujetos desconocidos sorprendieron a una mujer y le sustrajeron de manera intimidante un teléfono celular. Con el mismo en su poder y dado que la damnificada no llevaba otra cosa encima, huyeron sin que todavía se sepa nada de ellos.

Por último, cuatro chicos también fueron abordados por un grupo de cacos, quienes les sacaron los móviles. “Al Parque ya no se puede ir. A mi nieto, que estaba con tres amigos, les robaron los celulares. Uno solo zafó, que se avivó a tiempo y lo escondió. Pero, en cuestión de segundos, se aseguraron tres teléfonos”, relató la abuela de una de las víctimas. Agregó que “toda la zona está tremenda y, además de en el Ecológico, también roban en plazas y en la calle”.

La banda del machete

Recordemos que, tal como este multimedio publicó en su momento, los asaltos dentro del Parque son moneda corriente. Si bien hace un largo tiempo que vienen produciéndose, el momento más crítico fue en septiembre del año pasado, cuando día tras día se cometían numerosos atracos y siempre por delincuentes armados con machetes.

“Habría que avisarle a la gente que lamentablemente no vaya más al Ecológico. Ya escuché varios robos ahí. Muchos comenzaron durante el verano con la misma modalidad. Asaltan en la parte de atrás, donde no hay tanta circulación de gente”, relató por entonces un vecino y otro agregó: “La Policía conoce bien a los rateros de la zona, son los mismos dos de siempre con el machete”.