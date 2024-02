Berazategui: Encontraron a la mujer que fingió estar embarazada de trillizos

Luego de una larga búsqueda, encontraron a una mujer que fingió estar embarazada de trillizos y que desapareció el 29 de enero.

A Yesica Cuevas no la vieron más desde el día que dijo que iba a una farmacia y que no regresó. Once días después, la policía la halló en buen estado de salud en una casa que sería de su ex pareja en Berazategui.

Sin embargo, su desaparición tiene toda una historia detrás ya que la misma fingió su embarazo. De hecho, su actual pareja reveló que cuando ella iba a hacerse estudios para le decía que la esperara en la vereda.

Además, se descubrió que todas las ecografías que le mostraba eran fotos del celular bajadas de Google.

Por si fuera poco, un médico del Hospital Evita Pueblo declaró en la fiscalía que Yésica fue al centro de salud para pedir que le diera un certificado falso de embarazo, aunque el obstetra se negó.

Finalmente, fuentes policiales indicaron que la encontraron en una casa de Berazategui.