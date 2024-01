Berisso: Desapareció una chica de 15 años

Una mujer de 34 años denunció que su hija se fue de su casa luego de una discusión y hasta entonces no volvió a tener contacto con su hija pero las amigas de ésta le informaron que se encontraba bien.

La chica mide 1,60, es robusta, de tez blanca de cabellos castaños claros largos hasta los hombros con flequillo, de ojos miel, no posee piercing ni tatuajes, al momento de ausentarse estaba vestida con una remera de Gimnasia y ojotas cruzadas blancas y negras. Además tampoco posee teléfono, ni dinero, ni SUBE, la progenitora refiere que no es adicta a las drogas ni al alcohol, no está bajo tratamiento de ninguna enfermedad, no posee discapacidad alguna, ni psicológico ni psiquiátrico, no posee relaciones sentimentales, refiere que el único lugar de esparcimiento es la plaza de calle 63 y 124.