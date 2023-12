Boqueteros robaron en un comercio de Los Hornos

Los comerciantes de nuestra ciudad no encuentran respiro ante los constantes episodios delictivos que se repiten a diario, en todo lugar y a toda hora. En este caso le tocó el turno a un negocio de la localidad platense de Los Hornos, donde un grupo de malvivientes ingresó tras forzar uno de los accesos y en pocos minutos escaparon con dinero en efectivo que estaba guardado allí.

El episodio ocurrió durante la madrugada y se registró bajo la modalidad conocida como “boqueteros”. Se metieron a un local dedicado a la venta de ropa para fiestas, ubicado en la zona de la calle 64, entre 136 y 137. Una vez que ganaron el interior luego de hacer un agujero en la cabina de gas, recorrieron todos los rincones y después fueron directamente hacia donde estaba la caja registradora.

Claramente, los ladrones iban en búsqueda de plata y no les importó demasiado las prendas de vestir que estaban dispuestas en el lugar. De esta forma, tomaron dinero en efectivo, cuya suma total no fue estimada hasta el momento, aunque trascendió que se trataba de los billetes que generalmente se suelen dejar de una jornada para la otra a modo de cambio, por lo que lo cifra no fue muy elevada.

Con ese botín se dieron a la fuga sin ser identificados y, de acuerdo a lo que pudo averiguar Trama Urbana, los damnificados intentaron comunicarse con las autoridades, pero fue en vano. Según comentaron, primero llamaron al 911 unas seis veces sin obtener respuesta. Inmediatamente, hicieron lo mismo con la comisaría Tercera y tampoco fueron atendidos. Cuando luego se dirigieron personalmente hasta la seccional, les informaron que habían cambiado de número telefónico.

Un caso similar a pocas cuadras

Cabe recordar que hace algunas semanas se registró un hecho bajo la misma modalidad a muy pocas cuadras de este último episodio. La vez anterior, el golpe también había sido durante la madrugada. Los malhechores realizaron un boquete en una óptica ubicada en la intersección de las calles 60 y 141, desde donde escaparon con una importante suma de dinero en efectivo.

En el antecedente inmediato, las características fueron muy parecidas: los hampones lograron entrar haciendo un boquete por la cabina de gas, por lo que en el marco de la investigación en curso se intentará determinar si se trata de la misma banda delictiva. De esta forma, se alzaron con una caja registradora, armazones con documentos y mercadería, sumando un total aproximado de más de un millón y medio de pesos.