Brutal asalto en local de ropa

Momentos de tensión se vivieron en un local de ropa ubicado en una de las avenidas principales de la vecina localidad de Berisso. Allí, un joven delincuente irrumpió en el lugar, amenazó y golpeó a los presentes, para luego darse a la fuga con los teléfonos de las víctimas y una suma de dinero en efectivo que estaba en la caja registradora.



El hecho tuvo lugar en un negocio de la calle Montevideo entre 15 y 16, pasada la tarde noche y cuando el horario del cierre se acercaba. En ese instante, ingresó un sujeto de alrededor de 19 años con fines de robo. Una vez adentro, el malviviente intimidó a la dueña del comercio, tomándola del cuello y llevándola hacia la parte de atrás junto a una de las empleadas.



En todo momento, el ladrón se señalaba la cintura haciendo la seña de estar armado, aunque en ningún momento exhibió una pistola. Las damnificadas no alcanzaron a divisar si realmente portaba un revólver o solamente lo hacía para generar temor, sin embargo, no se resistieron.



Después de unos minutos de tensión y violencia, el malviviente se alzó con un botín que estaba compuesto por tres teléfonos

celulares, uno de los cuales perteneciente al local y los dos restantes a las víctimas. Sumado a eso, sustrajo dinero en efectivo que agarró de la caja registradora, monto que correspondía a la recaudación del día, pero cuya totalidad no fue estimada hasta el momento.



Huyó y ahora es buscado



Con los elementos de valor que pudo sustraer, el delincuente se dio a la fuga rápidamente perdiéndose entre las calles de la ciudad y dejando a las damnificadas desahuciadas. Ya sin la presencia del ladrón y mientras llegaba la calma, la dueña del negocio decidió comunicarse con el servicio de emergencias 911 para realizar la denuncia correspondiente.



Al poco tiempo, los efectivos del Comando de Patrullas arribaron al lugar del hecho para entrevistarse con las víctimas, quienes contaron los pormenores de lo sucedido y dieron detalles sobre las características del sospechoso. A pesar de los datos recabados, el malhechor continúa prófugo y hasta el momento poco se sabe sobre su paradero.



Para intentar recolectar más testimonios sobre el brutal asalto, se analizarán las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones y así poder reconstruir la ruta de escape del acusado. Mientras tanto, en relación con la propietaria del local y a la empleada, más allá de los momentos de angustia que atravesaron, se encuentran sanas y salvas, sin ninguna herida de

gravedad.