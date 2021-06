Se produjo un feroz accidente entre un repartidor y un auto

Un impactante accidente ocurrió en las últimas horas, donde un auto chocó a un repartidor en 1 y 60. Por el fuerte impacto, el motociclista sufrió algunas heridas que no fueron de gravedad, por lo que no hubo necesidad de llamar a un amublancia del SAME. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del Municipio.

Todo se dio cuando tras una mala maniobra del vehículo, terminó embistiendo a la moto, que hizo lo que pudo para evitar el impacto. En las imágenes, que son fuertes, se ve como el repartidor se lleva la peor parte. Por lo pronto, todo quedó en buenos términos y los protagonistas del accidente se intercambiaron sus datos personales.